Tatlı bir serinlik: Dondurmanın faydaları ve zararları hakkında merak edilen detaylar!
Soğuk ve tatlı olduğu için dondurma nefis bir ikram olabilir. Ancak, birçok şekerli ikram gibi kalorili bir tercihtir. Yine de dondurma yaz aylarının vazgeçilmezleri arasında olduğundan severek tüketilmeye devam ediliyor. Peki sağlığa herhangi bir zararı var mı? İşte detaylar...
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Yaz aylarının vazgeçilmezi olan dondurma, serinletici ve lezzetli bir tatlı olarak öne çıkar. Ancak dondurmanın sağlıklı olup olmadığı, besin değeri ve olası zararları konusunda merak edilen birçok nokta vardır. Hem keyifle tüketilen hem de çeşitli tartışmalara konu olan dondurmanın faydaları ve zararları nelerdir? İşte merak edilenler...
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ARTILARI: İÇERİSİNDE VİTAMİN BULUNDURUYOR
Dondurmanın ana maddesi süttür. Süt ve süt ürünleri mükemmel bir protein, yağ ve karbonhidrat dengesi içerir ve kalsiyum, riboflavin, fosfor, A ve B12 vitaminleri dahil olmak üzere iyi bir besin kaynağıdır.
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Buna tatları oluşturmak için kullanılan malzemeleri de eklediğinizde, genellikle daha fazla besleyici madde eklemiş olursunuz! Örneğin, bitter çikolata demir, magnezyum ve çinko ile yüklüdür.
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ŞERBETLİ TATLIDAN DAHA AZ KALORİLİ
Üstelik bir porsiyon dondurma bir porsiyon şerbetli tatlıdan yüzde 55 ve bir porsiyon sütlü tatlıdan yüzde 23 daha az enerji, bir başka deyişle kalori içeriyor. Ancak yine de şeker içeriyor. Örneğin 2 top dondurma tükettiğimizde yaklaşık 2,5 yemek kaşığı şekere eş karbonhidrat almış oluyoruz.
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KALSİYUM KEMİKLERİNİZE İYİ GELİR
Çoğumuz kalsiyumun kemiklerimiz için iyi olduğunu biliyoruz. Yetişkinler için önerilen günlük kalsiyum alımının 700 mg olduğunu da biliyor muydunuz?
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Kalsiyum yetişkin vücut ağırlığının %1-2'sini oluşturur ve bunun %99'u kemiklerimizde depolanır (kalan %1'i kanımızda bulunur). Süt ve süt ürünleri (dondurma dahil), yeşil yapraklı sebzeler ve kuruyemişler harika kalsiyum kaynaklarıdır.
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BEYNİ UYARIR
Tokyo'daki Kyorin Üniversitesi'nden bir bilim insanı, dondurmalı bir kahvaltının beyni uyarıp uyarmayacağını görmek için bir çalışma yürüttü. Araştırmacı dondurma yiyen bir grup insanı sabah ilk iş olarak bir bardak soğuk su içen bir grup insanla karşılaştırdı - dondurma yiyen grup çok daha uyanıktı.
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Bununla birlikte, The Telegraph'ın haberine göre, Beslenme Psikolojisi Doktora Araştırmacısı Katie Barfoot, "Beynimizin çalışması için glikoza ihtiyacı vardır ve yüksek glikozlu bir yemek, aç bir beyne kıyasla zihinsel kapasiteye önemli ölçüde yardımcı olacaktır" dedİ.
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EKSİLERİ: ŞEKER KRİZİNE SEBEP OLABİLİR
Dondurmanın makul bir kısmını (1/2 bardak) yerseniz, karbonhidratlar ve eklenen şekerler kan şekerinde hafif bir artışa neden olabilir. Ancak üçlü kaşık külahını ekstra soslarla tüketmek, günlük ilave şeker önerisini (kadınlar için 25 gram ve erkekler için 36 gram) çok aşar ve sizi kan şekerinde inişli çıkışlı bir yolculuğa gönderebilir. Kazayı önlemek için küçük bir fincan veya külahın tadını çıkarmak yeterli olabilir.
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DOYMUŞ YAĞ İÇERİR
Uzmanlar, dondurma gibi ilave şeker ve doymuş yağ içeren gıdaların ölçülü ve dikkatli bir şekilde tüketilmesini öneriyor. Aşırı miktarda bu gıdalar diyetinizdeki besleyici seçimlerin yerini alabilir ve zamanla kalp hastalığı, yüksek kolesterol, obezite ve diyabet gibi kronik durum riskini artırabilir.
Kaynak: Pure Ice Cream, Baton Rogue Clinic