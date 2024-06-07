Tatilde şehirden uzaklaşmak istemeyenler için: İstanbul çevresindeki en güzel tatil lokasyonları!

2. AĞVA

Ağva, İstanbul’a sadece 100 km mesafede ve yaklaşık 1 saat uzaklıkta bulunan, kumsalları, koyları, kayalıkları ve ormanlarıyla nefes kesen bir doğa cenneti. Göksu ve Yeşilçay arasında yer alan bu büyüleyici yer, şehirden gelenlere adeta pozitif enerji yüklüyor. Ağva’da vakit geçirebileceğiniz birçok güzel mekan ve konaklayabileceğiniz küçük oteller mevcut. Kilim Koyu, Saklı Göl ve Gelin Kayası gibi görülmesi gereken yerler, doğanın sunduğu eşsiz manzaralarla sizi bekliyor. Ayrıca sadece 15 dakika uzaklıktaki Kilimli ve Kadırga koyları, piknik, kamp veya denize girmek için ideal noktalar arasında yer alıyor. Ağva, şehirden kaçış arayanlar için mükemmel bir seçim.