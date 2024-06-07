Tatilde şehirden uzaklaşmak istemeyenler için: İstanbul çevresindeki en güzel tatil lokasyonları!
Yaz tatili için uzaklara gitmeye gerek yok! İstanbul'a yakın bu büyüleyici tatil beldelerinde hem doğayla iç içe huzurlu zamanlar geçirebilir hem de şehrin dinamizminden uzaklaşabilirsiniz. Sizin için İstanbul'a yakın tatil rotalarını derledik. İşte detaylar!
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Şehrin gürültüsünden ve kalabalığından kaçmak mı istiyorsunuz? İstanbul'a yakın bu harika tatil beldelerinde doğayla iç içe huzurlu zamanlar geçirebilirsiniz. İşte, İstanbul'a yakın birbirinden güzel 10 tatil yeri!
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1. SAPANCA
İstanbul’un arka bahçesi olarak bilinen ve Sakarya'da konumlanan Sapanca, doğasıyla insanı büyüleyen bir cennet köşesi olarak öne çıkıyor. Zengin bitki örtüsüne sahip yemyeşil dağları, oksijen deposu atmosferi ve muhteşem doğal güzellikleriyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Sapanca, şehir hayatının gürültüsünden uzaklaşıp huzur bulmak isteyenler için ideal bir kaçış noktası sunuyor.
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2. AĞVA
Ağva, İstanbul’a sadece 100 km mesafede ve yaklaşık 1 saat uzaklıkta bulunan, kumsalları, koyları, kayalıkları ve ormanlarıyla nefes kesen bir doğa cenneti. Göksu ve Yeşilçay arasında yer alan bu büyüleyici yer, şehirden gelenlere adeta pozitif enerji yüklüyor. Ağva’da vakit geçirebileceğiniz birçok güzel mekan ve konaklayabileceğiniz küçük oteller mevcut. Kilim Koyu, Saklı Göl ve Gelin Kayası gibi görülmesi gereken yerler, doğanın sunduğu eşsiz manzaralarla sizi bekliyor. Ayrıca sadece 15 dakika uzaklıktaki Kilimli ve Kadırga koyları, piknik, kamp veya denize girmek için ideal noktalar arasında yer alıyor. Ağva, şehirden kaçış arayanlar için mükemmel bir seçim.
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3. ŞİLE
İstanbul’un yanı başında yer alan ve büyüleyici doğası, turkuaz denizi, tertemiz havasıyla Şile, şehirden uzaklaşıp dinlenmek isteyenler için mükemmel bir kaçış noktasıdır. Şile Kalesi’ni ziyaret edip Şile Feneri’nde fotoğraf çekebilirsiniz.
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4. RİVA
Riva, ya da bilinen diğer adıyla Çayağzı Köyü, Beykoz'a bağlı sevimli bir yerleşim yeri. İstanbul'a yakınlığı sayesinde tatilciler için cazip bir destinasyon olan Riva, dar sokaklarıyla ziyaretçilerine keyifli gezintiler sunar.
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5. KİLYOS
Karadeniz kıyısında yer alan ve Sarıyer'e komşu olan Kilyos, şehir merkezine yakınlığı ve hafta sonu kaçamaklarının vazgeçilmez noktalarından biri olmasıyla öne çıkıyor. Bodrum’u aratmayan plajlarıyla ünlü olan Kilyos, sadece deniz keyfi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda ziyaretçilere çeşitli aktiviteler de vaat ediyor. Eski evlerin arasından geçerek tepelere yapılan yürüyüşler, Kilyos’un sunduğu benzersiz manzaraların keyfini çıkarmanın en güzel yollarından biri.
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6. AVŞA
Avşa Adası, Marmara Denizi'nin ortasında yer alan Kapıdağ Yarımadası'nın bir uzantısıdır. İstanbul'dan deniz otobüsüyle yaklaşık 3 saatte ulaşabileceğiniz bu şirin ada, uzun yıllardır İstanbul çevresindeki en popüler tatil yerlerinden biri olmuştur. Temiz koyları ve altın rengi kumsallarıyla ünlü olan Avşa, aynı zamanda birçok tarihi mekâna da ev sahipliği yapmaktadır.
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7. YALIKÖY
İstanbul'un Çatalca ilçesine bağlı olan Yalıköy, tarih kokan eski bir Rum balıkçı köyü. Burası, 100 metre genişliğinde ve 12 kilometre uzunluğundaki muhteşem kumsalıyla adeta bir doğa harikası. Gür ormanlarıyla doğa tutkunlarının vazgeçilmez adresi olan Yalıköy, aynı zamanda tertemiz su kaynaklarıyla ünlü.
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8. KANDIRA
İstanbul'dan bir buçuk saat uzaklıktaki Kandıra, henüz sanayileşmemiş bir yer olarak öne çıkıyor. Çam ormanlarıyla çevrili bu ilçede huzur dolu bir atmosfer var. Kandıra'nın meşhur yoğurdunu deneyebilir, ardından Cebeci, Bağırganlı, Kefken, Kumcağız veya Kerpe gibi sahilleriyle ünlü bölgelere gidebilirsiniz. Balıkçı tekneleri, mangal keyfi ve bol oksijen ziyaretçilerini bekliyor.
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9. POYRAZKÖY
Anadolu Kavağı – Anadolu Feneri rotasının gözde durağı olan bu yer, Bahar'a özgü huzur dolu atmosferiyle öne çıkıyor. Zamana direnen Poyrazköy balıkçı köyü, masmavi denizle buluşan Karadeniz'in kucakladığı Boğaz'ın eşsiz manzarasına ev sahipliği yapıyor.
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10. ÇINARCIK
Çınarcık, İstanbul'un sadece 2 saatlik mesafesinde, günübirlik veya birkaç günlük kaçışlar için mükemmel bir seçenek sunuyor. Hem dinlence hem de eğlence için ideal bir nokta olan bu tatil beldesi, yaz aylarında özellikle canlılıkla dolar. Sahip olduğu kolay ulaşım imkanıyla öne çıkan Çınarcık, hem dinlenmek hem de keyifli vakit geçirmek isteyenler için biçilmiş kaftan.