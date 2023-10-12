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        Haberler Gündem Tarım Kredi Marketlerden yüzde 50'ye varan indirim kampanyası! İşte 12-19 Ekim 2023 Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi

        Tarım Kredi Marketlerden yüzde 50'ye varan indirim kampanyası! İşte indirimli ürünler listesi...

        Türkiye'nin 81 ilinde 3 bini aşkın satış noktası bulunan Tarım Kredi Market 16 Ekim itibarıyla süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ürünleri ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirim uygulayacak. 12-19 Ekim günleri arasında indirime girecek olan ürünler ise yayınlandı. İşte Tarım Kredi Market indirimli ürünler kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 16:18 Güncelleme: 12.10.2023 - 16:18
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        • 1

          Tarım Kredi Market indirimli ürünler kataloğu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlere yönelik yaptığı indirim çağrısının ardından araştırılmaya başlandı. Tarım Kredi Kooperatif Market, gıdadan temizlik malzemelerine kadar çok sayıda üründe yüzde 50'ye varan indirim kampanyası başlattı. Temel ihtiyaç ürünleri ile temizlik ürünlerinde uygulanacak olan indirim 16 Ekim itibarıyla başlayacak. İşte 12-19 Ekim 2023 Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi...

        • 2

          TARIM KREDİ MARKET'TEN YÜZDE 50 İNDİRİM KAMPANYASI!

          Gıda sektörünün en önemli oyuncularından Tarım Kredi Kooperatif Market, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlere yönelik yaptığı indirim çağrısının ardından gıdadan temizlik malzemelerine kadar çok sayıda üründe fiyatları düşürme kararı aldı.

        • 3

          Tarım Kredi Kooperatif Market; Türkiye’nin 81 ilinde 3 bini aşkın satış noktasıyla, kaliteden ödün vermeden, sağlıklı, doğal ve katkısız ürünlerini tüketiciler ile buluşturmaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlere yönelik yaptığı indirim çağrısının ardından Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde mevcut indirim kampanyalarına ilave olarak 16 Ekim'de başlayacak yeni kampanya kapsamında, süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ürünleri ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirim yapılacak.

        • 4

          Ayrıca, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri, çiftçilerden doğrudan tedarik edilerek satışı yapılan patates, soğan, elma, portakal, domates ve salatalık gibi meyve ve sebze ürünlerinde de "manavda taptaze indirim" kampanyası devam edecek.

          Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, üretici ile tüketici arasında doğrudan bir kanal oluşturarak, çiftçilerin ürettiği ürünleri en uygun fiyatla tüketicilere ulaştırmayı ve ülke ekonomisine destek olmayı hedefliyor.

        • 5

          TARIM KREDİ KOOPERATİF AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

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        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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