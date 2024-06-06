CEBİMDE TARIM UYGULAMASI İLE KURBANLIK SORGULAMA YAPILABİLİR

Tarım ve Orman Bakanlığının mobil uygulaması “Tarım Cebimde” üzerinden kurbanlık hayvanların küpe numaraları girilerek büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarla ilgili detaylara ve aşı bilgilerine ulaşılabiliyor.

Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanlığının geliştirdiği "Tarım Cebimde" uygulaması, vatandaşların satın almak istedikleri kurbanlıkların aşılarını ve gerekli şartları taşıyıp taşımadığını sorgulayabilmelerine imkan sağlıyor.