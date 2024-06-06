Üç adımda kurbanlık hayvan bilgisi sorgulama: Tarım Cebimde uygulaması nedir, nasıl kullanılır?
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Haziran ayında idrak edilecek Kurban Bayramı için hazırlıklar tamamladı. Bakanlık, çiftçilerin kullandığı "Tarım Cebimde" uygulamasını bayrama entegre etti; böylece uygulama üzerinden kurbanlık hayvanların tüm bilgilerine ulaşabilecek. Peki, Tarım Cebimde kurbanlık sorgulaması nasıl yapılır? İşte, detaylar...
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, normalde çiftçilerin kullandığı Tarım Cebimde uygulaması, Kurban Bayramı için güncellendi. Uygulamada kurbanlık hayvanların tüm bilgilerine erişilebilecek. Peki, Tarım Cebimde kurban sorgulaması nasıl yapılır? işte, detaylar...
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TARIM CEBİMDE UYGULAMASI NEDİR?
Tarım Cebimde uygulaması, çiftçilerin il/ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine gitmeden Bakanlık'ın hizmetlerine başvuru yapabilecekleri ve tüm kullanıcıların tarım ile ilgili bilgilere tek bir noktadan ulaşabilecekleri mobil uygulamadır.
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CEBİMDE TARIM UYGULAMASI İLE KURBANLIK SORGULAMA YAPILABİLİR
Tarım ve Orman Bakanlığının mobil uygulaması “Tarım Cebimde” üzerinden kurbanlık hayvanların küpe numaraları girilerek büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarla ilgili detaylara ve aşı bilgilerine ulaşılabiliyor.
Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanlığının geliştirdiği "Tarım Cebimde" uygulaması, vatandaşların satın almak istedikleri kurbanlıkların aşılarını ve gerekli şartları taşıyıp taşımadığını sorgulayabilmelerine imkan sağlıyor.
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CEBİMDE TARIM UYGULAMASI KURBANLIK HAYVAN SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Vatandaşlar, öncelikle mobil uygulama mağazalarından "Tarım Cebimde" mobil uygulaması cep telefonuna indiriyor. Ardından herkese açık "Hayvansal Üretim" ana menüsünden “Küpe Sorgulama” alt menüsü seçiliyor. Gelen menüde büyükbaş veya küçükbaş hayvan seçimi yapıldıktan sonra satın alınmak istenen hayvanın küpe numarası girilerek "Sorgula” butonuna tıklanıyor. Gelen sonuçlarda hayvanın yaşı, türü, ırkı ve aşıları hakkında tüm bilgiler görülebiliyor.
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TARIM CEBİMDE UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?
Uygulamayı, App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.