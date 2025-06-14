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        Haberler Objektife Takılanlar Futbolcu Tammy Abraham, Bodrum'a geldi - Magazin haberleri

        Tammy Abraham, Bodrum'a geldi

        İngiliz golcü Tammy Abraham, ailesiyle birlikte Bodrum'da tatil yapıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2025 - 11:49 Güncelleme: 14.06.2025 - 11:49
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        İngiliz golcü, Bodrum'a geldi
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; bonservisi Roma'da olan ancak geçtiğimiz sezonu Milan'da kiralık olarak geçiren Tammy Abraham, Bodrum'da ailesi ile birlikte tatil yapıyor. Alışveriş turuna çıkan Abraham'ın eşi Leah Monroe'nin de ikinci çocuklarına hamile olması dikkatlerden kaçmadı.

        27 yaşındaki futbolcunun, sosyal medyadan 'Türkiye' emojili paylaşımı ile yine transfer dedikodularının gündemine yerleşti.

        Daha önce Beşiktaş'ın talip olduğu iddia edilen Abraham, 2021-2022'de Jose Mourinho'nun Roma'yı çalıştırdığı dönemde Chelsea'den 41 milyon euro bonservis bedeliyle alınmıştı.

        İngiliz futbolcu bu sezon Milan formasıyla 43 maça çıktı. Abraham bu karşılaşmalarda 10 gol ve 7 asistlik skor katkısı verdi.

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        #Tammy Abraham

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