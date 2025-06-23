Tallulah Willis, babasıyla geçirdiği anları paylaştı

Hollywood’un efsane yıldızlarından Bruce Willis'e 2022'de konuşma, anlama ve yazma becerilerini etkileyen Afazi teşhisi konmuş, hastalığı daha sonra Frontotemporal Demans olarak güncellenmişti.

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70 yaşındaki ünlü oyuncu, sağlık sorunları nedeniyle oyunculuğu bırakarak ailesiyle gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başladı. Uzun süredir kameralardan uzak kalan Bruce Willis’in son hali, kızı Tallulah Willis tarafından paylaşıldı.

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Tallulah Willis, nişanlısı Justin Acee ile birlikte babası Bruce Willis’i ve babaannesini ziyaret ettikleri anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Paylaşımına; "Pazar eğlencesi Grams’ta! Minnettarım" notunu ekledi.

Öte yandan, Bruce Willis’in 2009’dan bu yana evli olduğu ve iki çocuğunun annesi olan Emma Heming Willis, 47'nci yaş gününü kutladı. Doğum günü kutlamasına, Bruce Willis’in eski eşi Demi Moore ve kızları Rumer Willis de katıldı.

Bruce Willis’in, 13 yıllık evliliğini 2000'de sonlandırdığı eski eşi Demi Moore’dan üç kızı bulunuyor: Rumer (36), Scout (33) ve Tallulah (30). Willis, model Emma Heming ile olan evliliğinden ise iki kız çocuğu sahibi: Mabel Ray (12) ve Evelyn (10).

Fotoğraflar: Instagram