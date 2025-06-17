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        Haberler Bilgi Yaşam Taktir belgesi ve teşekkür belgesi hesaplama 2015: MEB Karne notu nasıl hesaplanır?

        Taktir belgesi ve teşekkür belgesi hesaplama 2015: MEB Karne notu nasıl hesaplanır?

        Karne gününün yaklaşmasıyla birlikte takdir teşekkür hesaplama işlemleri gündeme geldi. Takdir veya teşekkür belgesi almak isteyen öğrencilerin ilk yapması gereken işlem, not ortalamalarını doğru şekilde hesaplamak oluyor. E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden notlarını gören ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri takdir teşekkür belgesi için karne not ortalaması hesabı araştırmaları yapıyor. Peki Takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? İşte, Lise, ortaokul, ilkokul takdir teşekkür hesaplama işlemi ve tüm detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 10:36 Güncelleme: 17.06.2025 - 11:58
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        • 1

          Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı eğitim-öğretim takvimini duyurdu. Okullar, 20 Haziran Cuma günü yaz tatiline girecek. Karneler de 20 Haziran Cuma günü dağıtılacak. Öğrenciler e-Okul notları ile karne notu hesaplamaları yapılıyor. Ortaokul ve lise kademelerinde eğitim gören 5,6,7,8,9.10,11 ve 12. sınıf öğrencileri dönem boyunca ortalamalarını yüksek tutmak için yoğun bir tempoyla çalışmıştı. Peki 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıf için Lise, ortaokul, ilkokul takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? İşte, Takdir teşekkür hesaplama işlemleri

        • 2

          TAKDİR VE TEŞEKKÜR KAÇ PUANLA ALINIR?

          Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında puan ortalaması Türkçe dersinden 70,00, diğer derslerin her birinden 50,00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması

          70,00-84,99 olanlar "Teşekkür" belgesi,

          85,00 puan ve yukarı olanlar "Takdir" belgesi ile ödüllendirilir.

          Teşekkür ve Takdir Belgesiyle ödüllendirilenlerin belgeleri, sınıf veya şube rehber öğretmeni tarafından karne ile birlikte öğrencilere verilir.

          E-OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?

          Öğrenciler e-okul sistemine öğrenci T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapabiliyor. Karne notlarını ise e-okul yıl sonu notları kısmında görüntüleyebiliyorsunuz.

        • 3

          KARNE NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?

          Karnelerin alınmasına günler kala araştırılan not ortalaması hesaplama işlemi, küçük işlemlerle kolayca gerçekleştirilebiliyor.

          Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır.

          Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar.

          Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler.

          Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.

        • 4

          LİSELER İÇİN TAKDİR TEŞEKKÜR PUANI HESAPLAMA BİLGİSİ

          Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren,tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

          a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

          b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

          c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

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