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        Haberler Dünya Tahran'da ABD saldırıları protesto edildi | Dış Haberler

        Tahran'da ABD saldırıları protesto edildi

        ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarının ardından, Tahran'da toplanan İranlılar saldırıları protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 18:17 Güncelleme: 22.06.2025 - 18:17
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        Tahran'da ABD protestosu
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        ABD'nin İran'daki üç nükleer tesise yönelik saldırısının ardından başkent Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda toplanan kalabalık gruplar, saldırıları protesto etti.

        İnkılap Meydanı'nda toplumun birçok kesiminden İranlının katıldığı gösterilerde kalabalık gruplar, ellerinde İran bayraklarıyla ABD ve İsrail'e öfkelerini dile getirdi.

        ABD'nin tehdit ettiği İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in posterlerini taşıyan göstericiler, sık sık "savaşacağız, öleceğiz, teslim olmayacağız" sloganları attı.

        Gösteriye, ailelerin de çocuklarıyla birlikte katıldığı görüldü.

        Öte yandan dünden bu yana Tahran'dan ayrılmış olan birçok kişi kente geri dönüyor.

        Şehirde kapalı olan dükkanlar yeniden açılmaya başlarken, savaş tedirginliği sürse de Tahran'da hayatın yavaş yavaş normale dönmeye başladığı gözleniyor.

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