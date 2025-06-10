Sydney Sweeney boksörü canlandırdığı film için nasıl 13,5 kilo aldığını anlattı

Sydney Sweeney boksörü canlandırdığı film için nasıl 13,5 kilo aldığını anlattı

Sydney Sweeney, yeni filminde boksör Christy Martin'i canlandırmak için geçirdiği büyük dönüşüm hakkında konuştu. 27 yaşındaki oyuncu, Ekim 2024'te boksör olarak başrol oynayacağını açıklamış, sosyal medyada Martin'e dönüşmesinin fotoğraflarını paylaşmıştı.

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W Magazine ile yaptığı röportajda Sweeney, film için gerçekleştirdiği radikal değişimin ardındaki süreci anlattı. Sweeney, Martin'in fit vücudunu yansıtmak için 13,5 kilo aldığını söyledi.

"Christy'yi canlandırmak için ekibe katıldım ve yaklaşık üç buçuk ay antrenman yaptım" diyen Sweeney, nasıl kilo aldığını anlatırken, "Çok yemeye başladım. Sabah bir saat ağırlık antrenmanı yaptım, öğlen yaklaşık iki saat kickboks yaptım ve sonra akşam bir saat daha ağırlık antrenmanı yaptım" ifadesini kullandı.

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Sıkı çalışma sonucu kısa süre sonra vücudunda değişiklikler görmeye başladığını, giysilerinin çoğuna sığamadığını, kot pantolonlarda 23 bedenden 27 bedene çıktığını söyleyen oyuncu, göğüs ve kalçasının bedeninde çılgınca bir artış olduğunu anlattı. Sweeney, yeni hali için, "Vücudum tamamen farklıydı. Ama inanılmazdı. Çok güçlüydüm, çılgınca güçlüydüm" ifadesini kullandı.

Yönetmen koltuğunda David Michôd'un oturduğu ve senaryosunu Mirrah Foulkes'la birlikte kaleme aldığı spor biyografisinde Sweeney, 1990'larda ABD'nin en ünlü kadın boksörü haline gelen Christy Martin'i canlandırıyor. 2010'da Florida'daki evinde eşi James Martin'in bıçaklı ve silahlı saldırısına uğrayarak ölümden dönen Martin, 2012'de cinayete teşebbüsten suçlu bulunarak 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu biyografik filmin ismi henüz resmen açıklanmadı. Filmin oyuncu kadrosunda Sweeney'in yanı sıra Ben Foster, Merritt Wever, Katy O’Brien ve Ethan Embry gibi isimler yer alıyor. "Erkekleri duş almaya teşvik ediyorum" Haberi Görüntüle