Sydney Sweeney banyo suyundan sabunu savundu: Erkekleri duş almaya teşvik ediyorum

Sydney Sweeney, bir sabun markasıyla yaptığı son işbirliğiyle, hayranlarına banyo suyunu satma kararının arkasında gururla duruyor. 'Euphoria' dizisi yıldızı, kendi kullandığı banyo sularını sabuna dönüştürüp satmasıyla bir kesim tarafından eleştiri alsa da bu durumdan memnun.

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Yeni filmi 'Echo Valley'in New York galasında konuşan ünlü oyuncu, iş girişiminin "erkekleri duş almaya teşvik ettiğini" belirten bir muhabire; “Dürüst olmak gerekirse öyle” diye yanıt verdi.

Hayranlarının, banyo suyundan sabun satışına verdiği karışık tepkiler hakkında ne düşündüğü sorulduğunda Sweeney; “Bence herkesin bunun hakkında konuşmasını görmek daha eğlenceli” dedi.

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Erkeklere özel sınırlı sayıda üretilen sabunların, oyuncunun uzun bir süredir kullandığı ve depolanan banyo sularından üretildiği açıklanmış, bu durum büyük ilgi çekmişti.

27 yaşındaki oyuncu, banyodan kalan köpüğü kullanma fikrinin aslında kendisine ait olduğunu itiraf etti.

Sydney Sweeneyi marka için yaptığı bir basın açıklamasında, "Hayranlarınız banyo suyunuzu istemeye başladığında, ya onu görmezden gelirsiniz ya da onu bir kalıp sabuna dönüştürürsünüz" demişti. Oyuncu ayrıca, "Umarım bu, erkeklerin geleneksel kişisel bakım ürünlerinin gerçeklerine uyanmalarına ve onları doğal olana doğru teşvik etmeye yardımcı olur" ifadesini kullanmıştı.

Marka, çam kabuğu özütü ve peeling kumu içeren sabunun 'dünyanın en iyi iki yerini yansıttığını' paylaşmıştı: Açık hava ve Sydney Sweeney'nin küveti.