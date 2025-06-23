Svensson, Osayi'ye bağlı!
Beşiktaş, teklif yaptığı Osayi Samuel'den henüz kesin bir dönüş almadı. Nijeryalı oyuncunun kararına göre talipleri bulunan Jonas Svensson'un durumu da belli olacak.
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fenerbahçe ile kontratı sona eren Osayi Samuel'e teklif yapmıştı.
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2.5 milyon Euro'dan kapıyı açan Nijeryalı sağ beke 2 milyon Euro civarında bir maaş teklif eden siyah-beyazlılar, beklemeye geçerken rakamda da artışa gitmedi.
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İngiltere'den de talipleri bulunan 27 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde kararını vermesi beklenirken bu transfer Jonas Svensson'un durumunu da yakından ilgilendiriyor.
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Osayi'nin "Evet" demesi halinde iki yabancı kontenjanını sağ bekte kullanmak istemeyen siyah-beyazlılar, Jonas Svensson’un ayrılığını gündeme alacak.
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Norveçli futbolcu ile Süper Lig'den Kayserispor ilgilenirken Hollanda'dan bir takımın da devrede olduğu öğrenildi.
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Sağ bek bölgesinde Onur Bulut ile de yollarını ayıran Beşiktaş, Osayi'deki gelişmelere göre Svensson’un da ayrılığı gündeme gelebilir.
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