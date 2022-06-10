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Survivor 2. eleme adayı kim oldu? 9 Haziran 2022 Perşembe Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da en son elenen, adaya veda eden yarışmacı kim oldu?

Survivor eleme adayı kim oldu? 9 Haziran 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor All Star'da bu akşam dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. 9 Haziran Perşembe günü 2. eleme adayı kim olacak merak konusu oldu. Bilindiği gibi Survivor 2022 All Star'da haftanın ilk eleme adayı 3 oyla Ayşe Yüksel olmuştu. Kıyasıya bir mücadelenin yaşanacağı Survivor'da sona yaklaşılırken dokunulmazlığı kim alacak eleme adayı kim olacak sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte 9 Haziran 2022 Survivor All Star'da yaşanan son gelişmeler...

10.06.2022 - 01:25 | Güncelleme: ABONE OL

  • Survivor All Star 129. Bölüm'de  2. Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, 2. eleme adayı kim oldu sorusu gündeme geldi. Bilindiği gibi 8 Haziran Çarşamba günü kaptanlık oyunu sonrasında yeni takımlarını oluşturan kaptanlar kıyasıya bir mücadeleye girişti. 2. eleme adayının ve dokunulmazlığın kimin kazanacağının belirlendiği yarışmada son gelişmeleri haberimizde derledik. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 9 Haziran 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

  • SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

    Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Survivor'da dokunulmazlık oyununun ilk turunu 8 - 6'lık skorla Mavi takım kazandı. İkinci turu da 8-7'lik skorla Mavi takımın kazanmasıyla dokunulmazlık oyununun galibi Mavi takım oldu. Dokunulmazlık oyununu kazanan Mavi takım aynı zamanda ödülün de sahibi oldu.

  •  SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Survivor'da ikinci eleme adayı açıklandı. Yapılan oylama sonucunda haftanın ikinci eleme adayı kırmızı takımdan Batuhan Karacakaya oldu. 

    Survivor'da haftanın ilk eleme adayı ise kırmızı takımdan Ayşe Yüksel olmuştu.

  • SURVİVOR YENİ TAKIMLAR

    Mavi Takım

    ATAKAN (Haftanın Kaptanı)

    Berkan

    Nisa

    Ogeday

    Hikmet

    Kırmızı Takım

    NAGİHAN (Haftanın Kaptanı)

    Ayşe

    Adem

    Anıl

    Batuhan

  • SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

    Survivor'da en son adaya veda eden isim Evrim Keklik oldu. Adaya veda etmeden önce yaptığı veda konuşmasında  göz yaşlarını tutamayan Evrim kimseyle bir problemi olmadığını vurguladı.

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