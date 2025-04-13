Survivor'da gerilim ve aksiyon giderek artıyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu gündemdeki yerini aldı. Pınar ve Sevgi arasında tansiyon artarken, Ayşe yaşadığı sakatlık ile dikkat çekti. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 13 Nisan 2025 Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte Survivor yeni bölümde yaşananlar...