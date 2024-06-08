Survivor'da yeni dönem! Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?
Survivor'da finale doğru gidilirken, yarışmada rekabet ve tansiyon yükseliyor. Haftanın ikinci bireysel dokunulmazlık oyununda yarışmacılar dokunulmazlık kolyesini kazanmak için mücadele verecek. Survivor yeni dönemde üç dokunulmazlık oyunu oynanacak, üç dokunulmazlıkla her gün bir yarışmacı dokunulmazlık kolyesi alacak. Dokunulmazlık oyunun kaybeden üç yarışmacı ise haftanın eleme adayı olacak. İşte 8 Haziran 2024 Survivor eleme potasına giden yarışmacılar...
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Survivor'da yeni bir döneme girildi. Acun Ilıcalı, acil durum konseyinde yeni dönemde geçerli olacak kuralları yarışmacılara aktarırken, elemenin İstanbul'daki yarı finalde gerçekleşeceği belirtti. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, kolye kimin oldu? 8 Haziran Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte 8 Haziran Survivor'da dokunulmazlığı kazanan yarışmacı...
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SURVİVOR'DA YENİ DÖNEM!
Acun Ilıcalı acil durum konseyinde yeni kuralları açıkladı:
Survivor'da son 6 kişi kaldı. Atakan, Ogeday, Seda, Yunus Emre, Nefise ve Batuhan'ın içinde bulunduğu bu altı aday için final yolculuk biletleri şansı bugün itibarıyla başladı.
Yeni sisteme göre bugünden itibaren 3 dokunulmazlık oynanacak oynanan üç dokunulmazlıkla her gün bir kişi dokunulmazlık kolyesi alacak. Dokunulmazlığı kazanamayan üç kişi otomatik olarak eleme potasına girecek. Eleme İstanbul'daki yarı finalde gerçekleşecek.
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8 HAZİRAN SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor All Star'da ikinci dokunulmazlığı Ogeday kazanarak İstanbul'u garantiledi.
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SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da haftanın eleme adayları Atakan, Yunus Emre, Nefise ve Seda oldu.
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SURVİVOR'DA KİM ELENDİ 6 HAZİRAN 2024?
Survivor'da elenen son isim Merve Aydın oldu.