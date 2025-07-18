Süreyya Yalçın ile Chloe Loughnan, Bodrum'da
Yakın arkadaşlar Süreyya Yalçın ile Chloe Loughnan, Bodrum'da görüntülendi
Giriş: 18.07.2025 - 09:07 Güncelleme: 18.07.2025 - 09:13
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Sosyetik isim Süreyya Yalçın, yaz sezonunu Bodrum Türkbükü'nde açtı.
Yalçın, önceki gün yakın arkadaşı Chloe Loughnan ile birlikte zokyak bota binerken objektiflere yansıdı.
Loughnan ile Yalçın, Bodrum'un koylarının keyfini çıkardı.
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Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan, 2014–2019 yılları arasında evlilik yaşamıştı.
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