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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Bodrumspor Süper Lig'e yükselen Bodrum FK, kupasını aldı - Futbol Haberleri

        Süper Lig'e yükselen Bodrum FK, kupasını aldı

        Trendyol 1. Lig'de normal sezonu 4. sırada tamamlayarak Play-off turuna kalan Bodrum FK, finalde Sakaryaspor'u 3-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi. Bodrum FK, galibiyetin ardından kupasına kavuştu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 00:02 Güncelleme: 31.05.2024 - 00:02
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        • 1

          Trendyol 1. Lig Play-off finalinde karşılaştığı Sakaryaspor'u 3-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Bodrum FK, şampiyonluk kupasını düzenlenen törenle aldı.

        • 2

          Bodrum FK, Trendyol 1. Lig Play-off final müsabakasında Yeni Adana Stadyumu'nda Sakaryaspor ile karşılaştı.

        • 3

          90 dakikası karşılıklı gollerle 1-1 tamamlanan müsabaka uzatmalara giderken, 120 dakika sonucunda maçı 3-1 kazanan Bodrum FK, Trendyol 1. Lig Play-off müsabakalarını şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e yükseldi.

        • 4

          Maçın ardından düzenlenen kupa töreninde Bodrum FK'ya şampiyonluk kupasını TFF temsilcisi Volkan Can takdim etti.

        • 5

          Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcuları tebrik ederek gelecek sezon mücadele edecekleri Süper Lig'de başarılar diledi.

        • 6
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