Süper Lig'e yükselen Bodrum FK, kupasını aldı
Trendyol 1. Lig'de normal sezonu 4. sırada tamamlayarak Play-off turuna kalan Bodrum FK, finalde Sakaryaspor'u 3-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi. Bodrum FK, galibiyetin ardından kupasına kavuştu.
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Trendyol 1. Lig Play-off finalinde karşılaştığı Sakaryaspor'u 3-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Bodrum FK, şampiyonluk kupasını düzenlenen törenle aldı.
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Bodrum FK, Trendyol 1. Lig Play-off final müsabakasında Yeni Adana Stadyumu'nda Sakaryaspor ile karşılaştı.
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90 dakikası karşılıklı gollerle 1-1 tamamlanan müsabaka uzatmalara giderken, 120 dakika sonucunda maçı 3-1 kazanan Bodrum FK, Trendyol 1. Lig Play-off müsabakalarını şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e yükseldi.
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Maçın ardından düzenlenen kupa töreninde Bodrum FK'ya şampiyonluk kupasını TFF temsilcisi Volkan Can takdim etti.
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Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcuları tebrik ederek gelecek sezon mücadele edecekleri Süper Lig'de başarılar diledi.
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