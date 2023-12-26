Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        44
        Galatasaray
        GS
        44
        Trabzonspor
        TS
        30
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        29
        Beşiktaş
        BJK
        29
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        27
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        26
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        24
        Kasımpaşa
        KSM
        23
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        21
        MKE Ankaragücü
        MKE
        20
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        20
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        19
        Rams Başakşehir
        İBFK
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        19
        Tümosan Konyaspor
        KON
        18
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        17
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        15
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        14
        İstanbulspor
        İST
        5
        Haberler Spor Futbol Süper Lig devre arası kaç gün, ne zaman bitiyor? Süper Lig'de ikinci yarı ne zaman başlıyor? - Futbol Haberleri

        Süper Lig devre arası kaç gün? Süper Lig'de ikinci yarı ne zaman başlıyor?

        Süper Lig devre arası tarihleri gündemdeki yerini aldı. Süper Lig 23-25 Aralık tarihleri arasında oynanan 18. hafta maçlarının ardından devre arasına girdi. Bu kapsamda sporseverlerin gözleri "Süper Lig devre arası kaç gün, ikinci yarı ne zaman başlıyor?" sorularına çevrildi. İşte, 2023-2024 Süper Lig devre arası tarihi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2023 - 16:14 Güncelleme: 26.12.2023 - 16:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ediyor. 25 Aralık günü oynanan maçların ardından ilk yarısı geride kalan ligde Fenerbahçe lider durumundayken; aynı puana sahip ezeli rakibi Galatasaray ise ikincilik koltuğunda oturuyor. Peki, Süper Lig'de ikinci yarı ne zaman başlıyor? İşte, detaylar...

        • 2

          SÜPER LİG'DE DEVRE ARASI NE ZAMAN BİTECEK, 2. YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Trendyol Süper Lig'in ilk yarısı, 25 Aralık'ta oynanan 18. hafta müsabakaları ile sona erdi.

          Süper Lig'in ikinci yarısı ise 5 Ocak'ta oynanacak Gaziantep FK-Siltaş Yapı Pendikspor maçı ile başlayacak. Ligde sezon 19 Mayıs 2024'te sona erecek.

        • 3

          ERTELENEN 16. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

          Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü - Rizespor maçının ardından sahaya giren Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunmuştu. Saldırı sonrası alınan kararlar ligler ertelenmişti.

          Süper Lig'in 16. hafta maçları 9-11 Ocak'ta gerçekleşecek.

        • 4

          16. HAFTA MAÇ FİKSTÜRÜ

          9 Ocak 2024 Salı

          17.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Bitexen Antalyaspor (Pendik)

          17.00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Alanya Oba)

          20.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

          20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)

        • 5

          10 Ocak 2024 Çarşamba

          17.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK (Mersin)

          17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Mondihome Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

          20.00 Yukatel Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)

          20.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor (Ülker)

          11 Ocak 2024 Perşembe

          17.00 EMS Yapı Sivasspor-Galatasaray (BG Grup 4 Eylül)

          20.00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor (Papara Park)

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yılın son gününe kadar ciddi bir yağış yok
        Yılın son gününe kadar ciddi bir yağış yok
        O anlar kamerada! 2 dakikada 12 milyon TL'lik hırsızlık!
        O anlar kamerada! 2 dakikada 12 milyon TL'lik hırsızlık!
        Sabiha Gökçen’de IC Holding dönemi başladı
        Sabiha Gökçen’de IC Holding dönemi başladı
        Fatih Terim, Panathinaikos'a imza atıyor!
        Fatih Terim, Panathinaikos'a imza atıyor!
        Türkiye şehitlerini uğurluyor
        Türkiye şehitlerini uğurluyor
        Suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar artık emniyetin
        Suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar artık emniyetin
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        "İsrail'in hava saldırıları azalmadı, tam anlamıyla bir kıyım var"
        "İsrail'in hava saldırıları azalmadı, tam anlamıyla bir kıyım var"
        Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramıştı! Tunahan'dan haber var!
        Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramıştı! Tunahan'dan haber var!
        Avrupa Süper Ligi F.Bahçe'nin kurtuluşu olabilir mi?
        Avrupa Süper Ligi F.Bahçe'nin kurtuluşu olabilir mi?
        Kendinizi o ölçekle test edin! Bu sağlıksız hayatı siz mi seçtiniz?
        Kendinizi o ölçekle test edin! Bu sağlıksız hayatı siz mi seçtiniz?
        Tapu kavgasında kardeşi öldürdü!
        Tapu kavgasında kardeşi öldürdü!
        Motosiklette 6001 oyunu
        Motosiklette 6001 oyunu
        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        Sona doğru!
        Sona doğru!
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Birden fazla ev için harç artacak
        Birden fazla ev için harç artacak
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Aşka koşanlar
        Aşka koşanlar
        Habertürk Anasayfa