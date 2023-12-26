Süper Lig devre arası kaç gün? Süper Lig'de ikinci yarı ne zaman başlıyor?
Süper Lig devre arası tarihleri gündemdeki yerini aldı. Süper Lig 23-25 Aralık tarihleri arasında oynanan 18. hafta maçlarının ardından devre arasına girdi. Bu kapsamda sporseverlerin gözleri "Süper Lig devre arası kaç gün, ikinci yarı ne zaman başlıyor?" sorularına çevrildi. İşte, 2023-2024 Süper Lig devre arası tarihi
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ediyor. 25 Aralık günü oynanan maçların ardından ilk yarısı geride kalan ligde Fenerbahçe lider durumundayken; aynı puana sahip ezeli rakibi Galatasaray ise ikincilik koltuğunda oturuyor. Peki, Süper Lig'de ikinci yarı ne zaman başlıyor? İşte, detaylar...
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SÜPER LİG'DE DEVRE ARASI NE ZAMAN BİTECEK, 2. YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Trendyol Süper Lig'in ilk yarısı, 25 Aralık'ta oynanan 18. hafta müsabakaları ile sona erdi.
Süper Lig'in ikinci yarısı ise 5 Ocak'ta oynanacak Gaziantep FK-Siltaş Yapı Pendikspor maçı ile başlayacak. Ligde sezon 19 Mayıs 2024'te sona erecek.
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ERTELENEN 16. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü - Rizespor maçının ardından sahaya giren Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunmuştu. Saldırı sonrası alınan kararlar ligler ertelenmişti.
Süper Lig'in 16. hafta maçları 9-11 Ocak'ta gerçekleşecek.
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16. HAFTA MAÇ FİKSTÜRÜ
9 Ocak 2024 Salı
17.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Bitexen Antalyaspor (Pendik)
17.00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Alanya Oba)
20.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)
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10 Ocak 2024 Çarşamba
17.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK (Mersin)
17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Mondihome Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Yukatel Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)
20.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor (Ülker)
11 Ocak 2024 Perşembe
17.00 EMS Yapı Sivasspor-Galatasaray (BG Grup 4 Eylül)
20.00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor (Papara Park)