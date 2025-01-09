SQUİD GAME 3. SEZONDA NE OLACAK?

Üçüncü sezonda, dizinin ana karakteri Seong Gi-hun’un, oyunların arkasındaki gizemli organizasyona karşı verdiği mücadeleye odaklanılacak.

Heyecan ve gerilim dolu sahnelerin yanı sıra, dizinin son sezonunda tüm sırların ortaya çıkacağı ve hikayenin büyük bir finale ulaşacağı belirtiliyor.

Squid Game 3. sezonun daha önceki sezonlarda olduğu gibi sürükleyici bir hikaye anlatımına ve izleyicileri derinden etkileyen temalara sahip olması bekleniyor. Oyuncu kadrosunun detayları henüz açıklanmasa da hayranlar özellikle Lee Jung-jae’nin performansını merakla bekliyor.