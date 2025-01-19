Spor spikeri Erdoğan Arıkan kalp krizi geçirdi!

TRT spikeri Erdoğan Arıkan, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Sakaryaspor'un deplasmanda Keçiörengücü ile oynadığı maçı anlattığı esnada kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı.

Arıkan'ın, Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi.

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TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da sosyal medya hesabından, "Duayen spikerimiz Erdoğan Arıkan, bugün bir maç anlatımının ardından rahatsızlanmış ve ivedi şekilde hastaneye kaldırılmıştır. Şu an yoğun bakımda tedavisi devam eden spikerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum." açıklamasını yaptı.

İKİ TAKIMDAN MESAJ

Keçiörengücü'nün sosyal medya hesabından "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor maçı anlatımını gerçekleştirdiği esnada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan duayen gazeteci Erdoğan Arıkan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir acil şifalar dileriz." şeklinde paylaşım yapıldı.

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Sakaryaspor'un paylaşımında ise "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor maçı anlatımını gerçekleştirdiği esnada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan duayen gazeteci Erdoğan Arıkan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir acil şifalar dileriz." ifadeleri yer aldı.

TRT SPOR'DAN AÇIKLAMA

TRT Spor sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

TRT Spor'un paylaşımı:

"Spikerimiz Erdoğan Arıkan, bugün Keçiörengücü-Sakaryaspor maçının ardından rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştır. Kendisi şu an yoğun bakımda ve tedavisi devam etmektedir.

Değerli spikerimize acil şifalar diliyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

Geçmiş olsun Erdoğan Arıkan."

Spikerimiz Erdoğan Arıkan, bugün Keçiörengücü-Sakaryaspor maçının ardından rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştır. Kendisi şu an yoğun bakımda ve tedavisi devam etmektedir.



Değerli spikerimize acil şifalar diliyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.



Geçmiş… — TRT Spor (@trtspor) January 19, 2025

TFF'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu da "TRT spikeri Erdoğan Arıkan'ın Trendyol 1. Lig'deki Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Sakaryaspor A.Ş. maçının anlatımı sonrası kalp krizi geçirdiğini üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Erdoğan Arıkan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerinin yer aldığı bir geçmiş olsun mesajı paylaştı.

TRT spikeri Erdoğan Arıkan'ın Trendyol 1. Lig'deki Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Sakaryaspor A.Ş. maçının anlatımı sonrası kalp krizi geçirdiğini üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Erdoğan Arıkan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına… pic.twitter.com/PzIIZxPw6y — TFF (@TFF_Org) January 19, 2025