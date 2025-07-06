Spor camiasından şehitlerimiz için başsağlığı mesajları!

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bulunan mağarada yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalınması sonucu şehit olan askerlerimiz için spor camiasından art arda başsağlığı mesajları paylaşıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak mesajında, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Ruhları şâd, mekânları cennet olsun" ifadelerini kullandı.

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Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.



Ruhları şâd, mekânları cennet olsun.🇹🇷 — Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) July 6, 2025

TFF'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekâtı operasyon bölgesinde icra edilen arama-tarama faaliyeti esnasında metan gazına maruz kalarak şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı diliyoruz" denildi.

Pençe-Kilit Harekâtı operasyon bölgesinde icra edilen arama-tarama faaliyeti esnasında metan gazına maruz kalarak şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/n10OMqQyc1 — TFF (@TFF_Org) July 6, 2025

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Kulüplerin paylaşımları şu şekilde:

Beşiktaş: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde devam eden mağara arama-temizleme faaliyetleri sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı dileriz.

Fenerbahçe: Milletimizin başı sağ olsun. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde metan gazı zehirlenmesi sonucunda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve milletimize baş sağlığı, tedavisi devam eden askerlerimize acil şifalar diliyoruz.

Galatasaray: Pençe-Kilit Harekât bölgesinde bulunan mağarada yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalınması sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı, gazdan etkilenen askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Trabzonspor: Pençe-Kilit harekât bölgesinde metan gazı zehirlenmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. REKLAM Başakşehir: Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekât bölgesinde yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazı zehirlenmesi sonucu şehit olan askerlerimize Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı, tedavisi devam eden askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Alanyaspor: Pençe-Kilit Harekâtı operasyon bölgesinde icra edilen arama-tarama faaliyeti esnasında metan gazına maruz kalarak şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı dileriz. Sivasspor: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde yürütülen arama çalışmaları sırasında maruz kaldıkları metan gazı nedeniyle şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. Tedavi altındaki yaralı askerlerimize ise acil şifalar temenni ediyoruz.

Kayserispor: Pençe-Kilit Harekât bölgesinde bulunan mağarada yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalınması sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı, gazdan etkilenen askerlerimize acil şifalar diliyoruz. REKLAM Kasımpaşa: Pençe-Kilit Harekat bölgesinde görev sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Antalyaspor: Başımız sağ olsun! Pençe-Kilit Harekât bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet; kederli aileleri, yakınları ve aziz milletimize başsağlığı dileriz. Gaziantep FK: Pençe-Kilit Harekat bölgesinde görev sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Konyaspor: Pençe-Kilit Harekât bölgesinde görev sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Bodrum FK: Pençe-Kilit Harekât bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında meydana gelen elim olayda şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve aziz milletimize baş sağlığı ve sabır dileriz.

REKLAM Fatih Karagümrük: Pençe-Kilit Harekât bölgesinde bulunan mağarada yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalınması sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı, gazdan etkilenen askerlerimize acil şifalar diliyoruz. İstanbulspor: Pençe-Kilit harekât bölgesinde metan gazı zehirlenmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, tedavisi devam eden askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Manisa FK: Pençe-Kilit Harekât bölgesinde bulunan mağarada yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalınması sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı, gazdan etkilenen askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Ankaragücü: Irak’ın kuzeyinde görev yapan kahraman Mehmetçiklerimizden 5’inin şehit olduğu, 14’ünün ise metan gazından etkilendiği acı haberi derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyor; yaralı askerlerimize acil şifalar temenni ediyoruz. Bursaspor: Pençe-Kilit Harekâtı operasyon bölgesinde yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz.

Altınordu FK: Pençe-Kilit Harekât bölgesinde bulunan bir mağarada yapılan arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalınması sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, gazdan etkilenen askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Metan gazı zehirlenmesinde 5 şehit! Haberi Görüntüle