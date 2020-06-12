İşte Öden'in açıklamalarından öne çıkan kısımlar:



* Burnum kemikli olduğu için 19’unda ameliyat olmak istedim. Ailem izin vermedi. ‘Nefes alamıyorum’ diye tutturdum. Paramın yettiği bir doktora ameliyat oldum. Esas şimdi nefes alamıyorum. Kıkırdaklarımı almış. Burnum yassılaştı, üzerine 2 kez daha ameliyat geçirdim. Kulaktan kıkırdak alıp taktılar.