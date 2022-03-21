Son dakika: Motorin fiyatları iki gece üst üste zamlandı! Son gelen zamlar sonrası gözler "Güncel benzin ve mazot fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabına çevrildi. Hatırlanacağı gibi brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından son yapılan zamlar geri alınmıştı. ancak geçtiğimiz hafta Rusya ukrayna savaşının piyasalar üzerinde kurduğu baskı sonucu brent pertrol fiyatında yaşanan yükseklme beraberinde motorin ve benzin fiyatlarına yansıdı. işte 20 Mart motorin ve benzin fiyatları İstanbul - Ankara alış satış rakamları...