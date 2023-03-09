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SON DEPREMLER LİSTESİ 9 MART 2023 | Kahramanmaraş ve Gaziantep'te artçı sarsıntılar! Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te artçı sarsıntılar! 9 Mart son depremler listesi

Son dakika depremler listesi her gün Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen yıkıcı depremin ardından 11 ilde artçı sarsıntılar devam ediyor. 9 Mart'ın ilk saatleirnde Kahramanmaraş ve Gaziantep artçı depremlerle sallandı. İşte, 9 Mart son depremler listesi...

Giriş: 09.03.2023 - 07:58 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Son dakika deprem haberleri, Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı depremin ardında en çok takip edilen konuların başında yer alıyor. Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ'da da büyük hasara neden olan peş peşe depremlerin ardından afet bölgesinde artçı sarsıntılar sürüyor. Hatay, Malatya, Elazığ'da artçı sarsıntıalrın büyüklükleri 5'in üzerine çıkarken Kandilli Rasathanesi ve AFAD dakika dakika son depremler listesini paylaşıyor. İşte, 9 Mart 2023 son depremler listesi...

  • BÖLGEDE ARTÇILAR DEVAM EDİYOR!

    AFAD bölgede artçı depremlerin devam ettiğini açıkladı. AFAD duyurusunda; "6 Şubat Pazarcık 7.7 ve Elbistan 7.6 Kahramanmaraş depremleri ile 20 Şubat Defne 6.4 Hatay depremlerinden sonra bölgede 10.000'in üzerinde artçı deprem meydana gelmiştir. Bölgedeki deprem aktivitesi AFAD Başkanlığı tarafından 7 gün/24 saat izlenmektedir." ifadelerini kullandı.

  • KAHRAMANMARAŞ VE GAZİANTEP'TE ARTÇI SARSINTI!

    9 Mart saat 00:37'de Gaziantep Nurdağı'nda 2.9 ve saat 00:44'te Kahramanmaraş Pazarcık'ta 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

  • AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 9 MART

    AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

  • "DEPREMLER DEVAM EDECEK" UYARISI

    Bazı bölgelerden ambulans sesleri duyulurken, vatandaşların tedirgin olduğu gözlendi. Uzmanlar ise daha önceki depremlerin bu depremleri tetiklediği yönünde görüş belirtti. Depremlerin bölgede devam edeceği uyarısında da bulunuldu.

  • OKTAY: HASARLI BİNALARDAN UZAK DURULMASINI RİCA EDİYORUZ

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Hatay merkezli depremlerle ilgili incelemelerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz."

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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