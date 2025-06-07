Ülkemizde meydana gelen küçük büyük tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınmaya devam ediyor. Yaşanan depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği, enlem ve boylam bilgileri bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. Kandilli ve AFAD verilerine göre, bugün birçok ilde küçük boyutta sarsıntı oldu. Peki az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte 8 Haziran 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...