İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması ile Büyükçekmece Belediyesi ile ilgili 3 ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması ile Büyükçekmece Belediyesi ile ilgili 3 ayrı soruşturma kapsamında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, Şahin'in şoförü Sonkan Turan, iş insanları Hayrettin Mermer, Burak Kangal, Rabil Artan ve Kazım Gökhan Yankılıç, avukat Onur Büyükhatipoğlu ve eski Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger, Ahmet Murat Mermer ile İbrahim Emre Mermer gözaltına alınmıştı.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturmada etkin pişmanlık ifadesi vermesinin ardından tahliye edilen Aktaş'a ait firmalarda çalışan tanıklar ve tutuklu bulunan bazı şüphelilerin ifadeleri ve sundukları evrak incelenmişti.

Bu kapsamda şüpheli Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde, belediyeye iş yapan şirket yöneticilerinden haksız maddi menfaat talebinde bulunduğu ve kişileri dönemin Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü şüpheli Özcan Zenger'e yönlendirdiği belirlenmişti.

Şüpheli Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de belediyeye iş yapan şirket yöneticilerinden haksız maddi menfaat talebinde bulunduğu ve kişileri şüpheli Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'a yönlendirmesi üzerine Kayhan'a farklı tarihlerde para verildiği tespit edilmişti.

Soruşturmada, tutuklanan şüpheli eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın suçtan elde ettiği kazançla aldığı araç ve taşınmazları kendi üzerine yaptığı tespit edilen 4 şüpheli belirlenmişti.

Bu kapsamda Zeydan Karalar, Özcan Zenger, Abdurrahman Tutdere ve Ceyhan Kayhan'ın da aralarında olduğu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN, İBB'YE YÖNELİK YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA YAKALANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediklerini belirten bazı şüphelilerin alınan beyanları ve sundukları evrak incelenmişti.

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Söz konusu ifadelerde, İBB ve iştiraklerinden alınan ihalelerde Fatih Keleş tarafından yapılan baskı ve zorlamalarla, onun belirlediği kişilere para vermek zorunda kalındığı iddia edilmişti.

Bunun üzerine yapılan tespitlerde söz konusu paraları Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin ve şoförünün aldığı belirlenmişti.