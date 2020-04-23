23 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
UEFA İcra Kurulu, 55 üye ülke federasyonuyla yaptığı görüşmelerin ardından bugün telekonferans ile bir toplantı düzenledi. UEFA, koronavirüs nedeniyle durdurulan ligler hakkında son kararını açıkladı.
UEFA, sağlık konusunun her zaman birinci planda olduğunu belirtip federasyonlara liglerin tamamlanmasının tavsiye edildiğini duyurdu. Liglerin olağan şekilde tamamlanamaması halinde yeni bir format uygulanması önerilirken, maçların yapılması için ortam oluşmazsa önümüzdeki sezon Avrupa'ya gidecek takımların sportif başarıya göre (ligdeki son puan durumu) belirlenmesi gerektiğini belirtti.
Maçların tamamlanamama kararının, ülkelerin spor müsabakalarını yasaklaması ya da ekonomik problemler yaşanması halinde alınabileceği belirtildi.
UEFA, Avrupa kupaları için yeni sezonun ağustos ayında başlayacağını duyurup liglerdeki kesin sonuçların bu tarihten önce kesinleşmesi gerektiğini ifade etti.
UEFA, 2021'e ertelenen EURO 2020 ismiyle oynanacağını açıkladı.
PALMERI: EN GEÇ HAZİRAN AYINDA BAŞLAYIP 3 AĞUSTOS'TA BİTECEK
İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri, UEFA toplantısının perde arkasını aktardı. Buna göre; UEFA, tüm federasyonlardan, liglerin en geç haziran ayında başlamasını ve 3 Ağustos tarihinde bitirilmesini istedi. Haziran ayında liglerini başlatamayan ülkelerin, en geç 27 Mayıs tarihinde açıklaması şartıyla, play-off oynatmasını talep etti. Sezonu oynatamayan ve mevcut haliyle tescil eden ya da iptal eden liglerin, sportif başarı kıstasıyla (son puan durumu) belirleneceği belirtildi.
Bununla birlikte, gündemde sıkça yer alan 'UEFA puanına göre Avrupa' seçeneğinin gündemde olmadığı, herhangi bir kulübe Wild Card ile Avrupa seçeneğinin sunulmayacağı da kaydedildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!