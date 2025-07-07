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        Trump: Hamas ile anlaşma yapmaya hazırız

        ABD Başkanı Donald Trump "Hamas ile çok sayıda esirin serbest bırakılması için anlaşma yapmaya çok yakınız." dedi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 07.07.2025 - 00:40 Güncelleme: 07.07.2025 - 03:10
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        Trump: Hamas ile anlaşma yapmaya hazırız
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        ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de bir anlaşmaya "yakın" olduklarını bildirdi. Trump, bir havaalanında gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'de yakın zamanda bir anlaşma sağlanması konusunda umutlu konuştu.

        "Sanırım, Gazze'de bir anlaşmaya yakınız" ifadeleri kullanan Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Washington'a doğru uçtuğu saatlerde Gazze'de ateşkesin sağlanması konusundaki kararlığını vurguladı.

        ABD Başkanı, Gazze'de bir ateşkesin "bu hafta içinde" mümkün olabileceği değerlendirmesinde bulunduğu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

        "BU HAFTA YAPACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ"

        "Bence önümüzdeki hafta Hamas ile rehinelerin birçoğuyla ilgili bir anlaşmaya varmamız için iyi bir şans var. Biliyorsunuz, rehinelerin çoğunu kurtardık ancak kalan rehinelerin de birçoğu çıkacak. Bunu bu hafta yapacağımızı düşünüyoruz."

        Trump, milyarder iş adamı Elon Musk'ın üçüncü bir parti kurma çalışmalarından hoşnut olmadığını belirterek, bu fikrin "can sıkıcı" olduğunu söyledi.

        Trump, bir havaalanında gazetecilere, Musk'un üçüncü parti kurma fikrini "saçma" bulduğunu anlatarak, iş adamının bu yöndeki çabalarını eleştirdi.

        "ÜÇÜNCÜ BİR PARTİ KURMA FİKRİ CAN SIKICI"

        Uçağına binmeden önce basın mensuplarının sorularını cevaplayan Trump, "Sanırım üçüncü bir parti kurma fikri can sıkıcı." ifadesini kullandı.

        Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin başarısını vurgularken, üçüncü bir partinin "karışıklığa yol açacağı" değerlendirmesinde bulundu.

        Musk, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, cuma günü ABD'nin bağımsızlık gününün kutlandığına atıfta bulunarak, "Bağımsızlık Günü, iki partili (bazıları tek partili der) sistemden bağımsızlık isteyip istemediğinizi sormak için mükemmel bir zamandır." ifadesini kullanmıştı.

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        Musk X'te, "Amerika Partisi'ni kurmalı mıyız?" sorusuyla başlattığı anketin sonuçlarını paylaşmış ve her 3 Amerikalıdan ikisinin bu soruya "evet" cevabı verdiğini belirtmişti.

        TEXAS'I ZİYARET EDECEK

        ABD Başkanı Trump, sel felaketinin yaşandığı Texas'ı ziyaret edip etmeyeceği sorusuna, "Muhtemelen cuma günü." cevabını verdi.

        Sel felaketiyle ilgili bilgilendirmenin yetersizliği konusunda Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) adlı kuruluşu suçlamadığını ifade eden Trump, nehir kenarında kurulan çadırlarda hayatını kaybeden öğrenciler dolayısıyla suçlanan kamp görevlilerine de sorumluluk yüklemedi.

        Trump, bu tarz bir felaketin yüz yılda bir yaşandığına dikkati çekti.

        Öte yandan ABD Başkanı, Kızıldeniz'de saldırıya uğrayan gemiyle ilgili kendisine bilgilendirme yapılıp yapılmadığı sorusuna, "Bu gece veya yarın size bir rapor vereceğiz." dedi.

        ABD basını, Kızıldeniz'de Liberya bandıralı bir geminin saldırıya maruz kaldığı, alev alan gemideki mürettebatın gemiyi terk ettiği bilgilerine yer vermişti.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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