Fransızlar duyurdu: Cengiz Ünder, Fenerbahçe'de!
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, bir süre önce Marsilya ile Cengiz Ünder için masaya oturmuştu. Fransa basını son dakika gelişmesini de duyurdu
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.
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Adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan milli futbolcu Cengiz Ünder için Fransa basının basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.
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Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe'te yer alan habere göre Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in transferi konusunda Marsilya ile anlaşmaya vardı.
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Aynı haberde sarı-lacivertlilerin, milli futbolcu için 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia edildi.
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Fenerbahçe, daha önce 9+4 milyon Euro şeklinde bir teklifle Marsilya'nın kapısını çalmıştı.
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Oyuncunun Roma'dan Marsilya'ya 8+4 milyon Euro'ya transfer olması nedeniyle Fransız ekibi bu teklife sıcak bakmamıştı.
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Bir sonraki transferden Roma'ya pay ödeyecek olan Marsilya 20 milyon Euro'da diretirken Fransız ekibinin inadının kırıldığı da öğrenildi.
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2 sezondur Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder, 93 maçta görev aldı.
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Milli futbolcu bu karşılaşmalarda takımına 18 gol, 9 asistlik katı sağladı.
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