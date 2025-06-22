Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Son dakika: Süper Loto sonuçları açıklandı! 22 Haziran 2025 Pazar Süper Loto çekilişi sonuçları

        Süper Loto sonuçları açıklandı! 22 Haziran 2025 Pazar Süper Loto çekilişi sonuçları

        Süper Loto heyecanı haftanın son çekilişi ile devam etti. Salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü noter huzurunda canlı yayında çekilişi yapılan Süper Loto sonuçları 21.30'da açıklandı. İşte 22 Haziran 2025 Pazar Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2025 - 21:46 Güncelleme: 22.06.2025 - 21:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süper Loto'da kazandıran numaralar...
        ABONE OL
        ABONE OL

        Son dakika... Süper Loto sonuçları açıklandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi haftanın ikinci çekilişi bugün gerçekleşti. Çekilişin tamamlanmasının ardından şans oyunuseverlerin gözü Süper Loto çekiliş sonuçlarına çevrildi. İşte 22 Haziran 2025 Pazar Süper Loto sonuçları...

        22 HAZİRAN 2025 SÜPER LOTO SONUÇLARI

        SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA
        REKLAM

        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan misilleme kararı
        İran'dan misilleme kararı
        Şam'da kilisede patlama meydana geldi
        Şam'da kilisede patlama meydana geldi
        Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
        Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        Önce terlikleri, sonra cansız bedenleri bulundu
        Önce terlikleri, sonra cansız bedenleri bulundu
        Al-Nassr'da Okan Buruk sesleri: Listenin başında!
        Al-Nassr'da Okan Buruk sesleri: Listenin başında!
        İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ne anlama gelir?
        İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ne anlama gelir?
        Flaş iddia: Galatasaray'ın yeni kalecisi Ada'dan!
        Flaş iddia: Galatasaray'ın yeni kalecisi Ada'dan!
        "Fordo tamamen imha edilemedi"
        "Fordo tamamen imha edilemedi"
        Pentagon: İran'ın nükleer programı yok oldu
        Pentagon: İran'ın nükleer programı yok oldu
        İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den açıklamalar
        İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den açıklamalar
        Kasımpaşa'da ayrılık: Burak Yılmaz
        Kasımpaşa'da ayrılık: Burak Yılmaz
        ABD, İran’daki 3 nükleer tesisi vurdu
        ABD, İran’daki 3 nükleer tesisi vurdu
        İsrail'deki yıkım görüntülendi
        İsrail'deki yıkım görüntülendi
        ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin neler biliniyor?
        ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin neler biliniyor?
        ABD'nin saldırıları sonrası petrol fiyatları ne kadar yükselir?
        ABD'nin saldırıları sonrası petrol fiyatları ne kadar yükselir?
        "Bitti" demeden bitmez
        "Bitti" demeden bitmez
        Edebi sopa!
        Edebi sopa!
        Kene vakaları arttı! Çocukları nasıl etkiliyor?
        Kene vakaları arttı! Çocukları nasıl etkiliyor?
        "Shakira'yı keşfedince beni unuttular"
        "Shakira'yı keşfedince beni unuttular"
        Habertürk Anasayfa