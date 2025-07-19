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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Özgür Özel'den Altan Öymen mesajı: Yerini nasıl doldururuz bilmiyorum | Son dakika haberleri

        Özgür Özel'den Altan Öymen mesajı: Yerini nasıl doldururuz bilmiyorum

        CHP lideri Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'in hayatını kaybetmesi hakkında, "Kendisinden nezaket ve siyasette çok şey öğrendik. Yerini nasıl doldururuz bilmiyorum" dedi. Özel, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Ben olsam Sayın Erdoğan'ın yerinde, mesela İYİ Parti net bir şekilde katılmayacağını söyledi, İYİ Parti'nin hassasiyetlerine, itirazlarına da kulak verir, onları da dahil etmeye çalışırım" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 17:45 Güncelleme: 19.07.2025 - 17:45
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        "Yerini nasıl doldururuz bilmiyorum"
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'in hayatını kaybetmesine ilişkin, "Kendisinden nezaket ve siyasette çok şey öğrendik. Yerini nasıl doldururuz bilmiyorum." dedi.

        Trabzon'da partisinin İl Başkanlığını ziyaret eden Özel, daha sonra Ortahisar ilçesindeki bir fındık bahçesini gezdi. Fındık üreticilerinden çalışmaları hakkında bilgi alarak bir süre sohbet eden Özel, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

        Partisine ve Türkiye Cumhuriyeti'ne başsağlığı dileyen Özel, şöyle devam etti:

        "Altan Öymen 15 Mayıs 1950'de Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayıt olmuştur. Bu sene 75'inci üyelik yıl dönümünde konuştuk. Cumhuriyet Halk Partisi tek başına iktidarı Demokrat Parti'ye kaybettiği gün genç yaşında 'şimdi partiye sahip çıkma zamanıdır' deyip partiye kayıt olmuş, 75 yıldır üyemiz olan, en zor zamanda CHP bayrağını yere bırakmayıp genel başkanlık görevini 'Altan ağabey' formülü ile üstlenen ve partimize, Türkiye'de sosyal demokrat siyasete çok önemli katkıları olan birisi."

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        Özel, Öymen'in uzun yıllar Milliyet gazetesinde başyazarlık yaptığını anımsatarak, "Kendisinden nezaket ve siyasette çok şey öğrendik. Yerini nasıl doldururuz bilmiyorum." ifadesini kullandı.

        Öymen'in bir süre önce akciğerindeki tümör dolayısıyla ameliyat olduğunu aktaran Özel, "Doktorları ikna ettiler. Ameliyat oldu ve dördüncü gününde beni hastanede ayakta karşıladı, şifa ile taburcu oldu. Her şey çok iyi gidiyordu. Daha sonra kan değeri düşüklüğünden hastaneye yattığında bir enfeksiyon kapması, ardından zatürre olması ve kötüleşen bir tabloyla dört gündür yoğun bakımda, entübeydi. Çok uzun ömrünü çok verimli bir şekilde, son anına kadar neredeyse her konuşmamızdan sonra arayıp mutluluklarını bildiren ve önerilerini söyleyen Altan ağabeyimizi çok özleyeceğiz. Hepimizin başı sağ olsun." diye konuştu.

        TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

        Özel, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Şehit annelerinin ve gazilerin hassasiyetlerine dikkat edilmesi gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti devletinin onurunu korumak lazım. Bu işe taraf olan kimsenin de gururunu kırmamak lazım ve bu yüzden hassas bir süreçle Meclis eliyle, partiler üstü bir şekilde çözülmesi lazım. Ben olsam Sayın Erdoğan'ın yerinde, mesela İYİ Parti net bir şekilde katılmayacağını söyledi, İYİ Parti'nin hassasiyetlerine, itirazlarına da kulak verir, onları da dahil etmeye çalışırım." değerlendirmesinde bulundu.

        Sorunları ülkeyi demokratikleştirerek çözeceklerini anlatan Özel, şunları kaydetti:

        "Kürt vatandaşların ayrımcılığa uğradıklarını hissettikleri meseleleri çözmek de demokrasi ile olur, Alevi vatandaşların sorunlarını çözmek de demokrasiyle olur, bütün muhaliflerin sorunlarını çözmek de demokrasi ile olur. Türkiye demokratikleşirse bu Kürtlere de iyi gelir, Türklere de iyi gelir. Türkiye demokratikleşirse Alevilere de iyi gelir, Sünnilere de. Bu çerçevede bakmak lazım."

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