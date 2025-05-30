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        Kurtulmuş yeniden başkan adayı oldu

        AK Parti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Meclis Başkanı seçimi için adaylık başvurusunu TBMM Genel Sekreterliği'ne sundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 16:47 Güncelleme: 30.05.2025 - 17:07
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        Kurtulmuş yeniden başkan adayı oldu
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        AK Parti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Meclis Başkanı seçimi için adaylık başvurusunu TBMM'ye sundu.

        AA'da yer alan habere göre AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanlığı seçimi için Kurtulmuş'un aday gösterilmesine ilişkin dilekçeyi TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun'a teslim etti.

        Abdullah Güler'e, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Abdulhamit Gül, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım eşlik etti.

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        Başvuru sonrasında gazetecilere açıklamada bulunan Güler, Meclis Başkanı adaylık sürecinin 28 Mayıs'ta başladığını hatırlatarak, "AK Parti Grubu olarak tüm milletvekillerimizin imzasıyla 28. Yasama Dönemi'nin kalan 3 yıllık döneminde Meclis Başkan adayı olarak İstanbul Milletvekilimiz, halihazırdaki Meclis Başkanımız Prof. Dr. Numan Kurtulmuş Bey'i aday göstermek için dilekçemizi TBMM Genel Sekreterliğimize vermiş olduk." dedi.

        Anayasa'nın 94. maddesi ve Meclis İçtüzüğünün 10. maddesi kapsamında adaylık müracaatlarının Pazar günü itibarıyla sona ereceğini belirten Güler, 3 Haziran Salı günü Meclis Başkanı seçimlerinin tamamlanacağını söyledi.

        Meclis Başkanı seçimlerinde ilk iki turda üçte iki, üçüncü turda ise salt çoğunluk arandığını hatırlatan Güler, bu oylamada da seçimin gerçekleşmemesi durumunda en fazla oy alan iki aday arasından en çok oyu alanın Meclis Başkanı seçildiğini anlattı.

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        Siyasi birikimi, entelektüel donanımı, siyasi parti gruplarıyla yakın işbirliği, samimi ve adil yönetim tarzıyla Numan Kurtulmuş'un üstün bir görev ifa ettiğini kaydeden Güler, "Bu iki yıllık dönem içindeki yakın, samimi işbirliği, adil ve çözüm odaklı yönetim anlayışından dolayı Meclis Başkanımıza, AK Parti Grubu adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        AK Parti Grup Başkanı Güler, kalan 3 yıllık dönemde de TBMM Başkanı Kurtulmuş ile yine yakın diyalog içerisinde, bütün siyasi parti gruplarıyla samimi ve çözüm odaklı anlayışla millete hizmet etme noktasında çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

        Terörsüz Türkiye çalışmalarına değinen Güler, "Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma noktasında önümüzdeki dönemlerde Meclisimiz çok önemli bir misyonun, çok önemli bir diyalog arayışının adeta merkezi olacak. İnşallah Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma noktasında da Meclis Başkanımızın öncülüğünde oluşturulacak komisyon veya alt komisyonlara ve diğer çalışma komisyonlarına her türlü desteği vereceğimizi, çalışmalara en üst düzeyde katkı sağlayacağımızı ifade etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

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        AK Parti Grup Başkanı Güler, Meclis Başkanı adaylığının Numan Kurtulmuş'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

        AK PARTİ GRUBU'NU ZİYARET ETTİ

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te AK Parti Grubu'nu ziyaretinin ardından da açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecine değinen Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye süreci Meclis'te şeffaf yürütülecek. Terörsüz bir Türkiye aynı zamanda terörsüz bir bölge demektir." dedi.

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