Depremler nedeniyle psikolojilerinin bozulduğunu ifade eden Aksu, şöyle konuştu:
"Ufak bir depremde millet dışarı çıkıyor. Yaşanacak bir durum kalmadı ama yine çok şükür diyeceğiz. Zaten çadırda yaşıyoruz, eve gitmiyoruz. Ufak bir sarsıntıyı bile hissediyoruz. Mahallede hayvanlarım var, onlarla ilgileniyorum. Yarık oluşan araziye depremden sonra birkaç kez gelip gittim. Sürekli gelme şansım olmuyor."
Zeytinliğinden ziyaretçisinin eksik olmadığını belirten Aksu, "Yerli ve yabancı bilim adamları incelemeye geliyor." dedi.