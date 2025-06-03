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        Haberler Gündem Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem

        Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem

        Akdeniz'de, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 02.17'de 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Muğla'nın yanı sıra İzmir ve çevre illerde de hissedildi. Muğla Valisi İdris Akbıyık, depremden kentte 69 vatandaşın etkilendiğini, panikatak geçiren 14 yaşındaki çocuğun ise hayatını kaybettiğini bildirdi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 03.06.2025 - 02:27 Güncelleme: 03.06.2025 - 05:37
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        Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
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        Akdeniz'de saat 02.17'de 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 5,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Muğla'nın Marmaris ilçesine 10,43 kilometre uzaklıktaki depremin, 67,91 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        Sarsıntı, Muğla'nın yanı sıra İzmir ve çevre illerde de hissedildi.

        BAKAN KURUM'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Akdeniz açıklarında meydana gelen ve Muğla başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen 5,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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        Kurum, "An itibarıyla olumsuz bir durum söz konusu olmamakla birlikte ekiplerimiz saha tarama çalışmalarına başladı. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.

        MUĞLA VALİSİ AKBIYIK: PANİK ATAK GEÇİREN 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, Akdeniz'de saat 02.17'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremden kentte 69 vatandaşın etkilendiğini, panikatak geçiren 14 yaşındaki çocuğun ise hayatını kaybettiğini bildirdi.

        Vali Akbıyık, merkez üssü Akdeniz olan 5,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini, Marmaris ilçesine 10,43 kilometre uzaklıktaki depremin, 67,91 kilometre derinlikte meydana geldiğini söyledi.

        Depremin ardından ekiplerin sahada tarama çalışmasına başladığını belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

        "Depremden şu ana kadar 69 vatandaşımız etkilenmiştir. 10 vatandaşımız ambulans ile 45 vatandaşımız ayaktan olmak üzere toplam 55 vatandaşımız hastanelere başvurmuştur. 14 vatandaşımız hastaneye nakil edilmeyi kabul etmeyip, yerinde tedavi edilmiştir. 1 hastaya yatış yapılmıştır. 46 hastanın acil serviste tetkik ve tedavileri devam etmektedir. 8 hasta taburcu edilmiştir. Fethiye ilçemizde depremde panik atak geçirerek hastaneye getirilen 14 yaşındaki bir evladımız, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı."

        Depremin ardından kentte enerji arzı ve altyapısında, doğalgaz arzında, içme suyu ve kanalizasyon altyapısında genel hayatı etkileyecek olumsuzluk yaşanmadığını bildiren Akbıyık, şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda yıkımın söz konusu olmadığını dile getirdi.

        Akbıyık, bölgede saha çalışmalarının ise sürdüğünü belirtti.

        AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

        AFAD, Akdeniz açıklarından meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından herhangi bir olumsuzluk meydana gelmediğini bildirdi.

        Açıklamada, "Akdeniz, Muğla Marmaris açıklarında saat 02.17'de meydana gelen ve Muğla, Aydın, Denizli, Manisa ve İzmir illerimizde hissedilen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadeleri kullanıldı.

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