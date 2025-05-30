İBB’ye yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, “Suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olmak”, “Rüşvet vermek” ve “İhaleye fesat karıştırmak” suçlarından tutuklu bulunan 3 isim etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak tahliye edilen isimlerden biri de iş insanı Eyüp Subaşı oldu. Eyüp Subaşı’nın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı.

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“DEVRET YA DA ORTAKLIK KURALIM”

Eyüp Subaşı, “Reklamist firmasının devri konusunda 2021’in eylül ayında Beylikdüzü'nde bulunan Mermerciler Sitesi'nde Fatih Keleş'in ofisinde Tuncay Yılmaz, ben ve Fatih Keleş toplandık. Fatih Keleş bana ‘Bundan sonra dijital reklam alanları ile ilgili çalışmayı Murat Ongun yönetecek, dolayısıyla bu mecralarla ilgili almış olduğun işe Murat Ongun ortak olmak istiyor, ya onu da ortak edeceksin ya da ona devret’ dedi. Ben de Tuncay Yılmaz'a ‘bu konu hakkında Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi var mı’ diye sorduğumda Ekrem İmamoğlu’nun bilgisi dahilinde toplantı yaptığımızı söyledi. Bu görüşmeden bir hafta sonra Sütlüce'de bulunan İBB iletişim çadırında ben, Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz ve Murat Ongun aynı konu hakkında toplandık. Murat Ongun bana, bu dijital reklam alanlarını Reklamist şirketini devretmemi veya ortaklık kurarak süreci yönetmemizi teklif etti. Süreci düşünmemiz için toplantıyı sonlandırdık ve ayrıldık.” dedi.

REKLAM “PEŞİN OLARAK ELDEN 100 MİLYON ÖDEMEN GEREK” İfadesinin devamında Subaşı, ekim 2021’de şirketin ofisinde Nihat Sütlaş, Tuncay Yılmaz, Murat Ongun ve Uğurhan Atma ile toplantı düzenlediklerini, anılan reklam alanları ile ilgili ortaklık veya devir hususlarında müzakere ettiklerini söyledi. Bu toplantıda Murat Ongun ve Tuncay Yılmaz’ın kendisine ‘Eğer bu reklam işini devretmek istemiyorsan peşin olarak elden 100 milyon TL ödemen gerek’ dedi. Ben de bu 100 milyon TL'yi bir yıl sonra veya 15 ay taksitlerle ödeyebileceğimi söyledim, kabul etmediler. Ben de ortaklık yapamayacağımızı, metrodaki reklam alanlarını kendilerine devredebileceğimi, dijital reklam alanlarının bende kalabileceğini söyledim. Bunu da kabul etmediler. Bana İBB'deki borçlarıma mahsuben sadece dijital reklam alanlarını devralmak istediklerini söylediler. Ben de onların teklifini kabul etmeyerek toplantıdan ayrıldım.” diye konuştu. “ZORLANIYORSAN BURALARI DEVRET VEYA SAT KURTUL” Söz konusu bu toplantıdan 10 gün sonra reklam alanlarının indirilmesi dahil birçok baskıya maruz kaldığını, zorluk çıkarıldığını bu nedenle yeniden masaya oturmayı teklif ettiğini söyleyen Subaşı, “Ofisimde Nihat Sütlaş, Tuncay Yılmaz, Uğurhan Atma ve ben toplandık. Bu toplantıda ben ‘madem anlaşamıyoruz elimdeki metrolarda bulunan reklam alanlarının kiraların bedellerinin indirilmesini, yatırım süresinin 2024'ten 2028'e kadar uzatılmasını ve birkaç reklam alanıma özel izin verilmesini’ istedim. Bunlardan sadece yatırım süresinin 2028'e kadar uzatılması talebim kabul edildi, diğer taleplerim oyalanmak suretiyle yapılmadı. Kira bedellerinin ve maliyetlerin artması neticesi, 2024 yılı sonunda Sütlüce'de bulunan iletişim çadırında Murat Ongun bana metrolarda bulunan reklam alanlarıyla ilgili ‘Zorlanıyorsan buraları devret veya sat kurtul’ dedi. Beni İlbaklarla görüşmeye yönlendirdi.” dedi.

SORUŞTURMAYA KONU İHALEDEN BAHSETTİ Eyüp Subaşı, bunun üzerine Murat İlbak'ın yatırımlardan sorumlu çalışanı Önder Dalkıran ile yaptığı görüşmede 750 milyon TL talep ettiğini, onların ise bu teklifi kabul etmediklerini söyledi. Subaşı, “Dijital mecralarda faaliyet gösteren reklam alanlarını Reklamist firmasına devretme sürecinden sonra Murat İlbak'ın Murat Ongun'la irtibatı yoğunlaştı. Zaten Murat İlbak bu reklam işini yıllık 65 milyon TL bedelle Reklamist firmasından aldı. Necati Özkan bana Murat İlbak ile Murat Ongun'u tanıştırdığını söyledi. Bu süreçten sonra zaten İlbaklar, 2021'de süresi biten ve soruşturma dosyasına da konu olan ihaleyi yeniden aldılar.” dedi. “47 MİLYON BORÇLANDIRDILAR” 2024’te Kağan Sürmegöz ile yapmış olduğu bir konuşmadan bahseden Subaşı, “Bana İBB'nin Galatasaray stadında bulunan locasında Murat Ongun, Murat İlbak ve kendisinin beraber maç izlediklerini söyledi. 2024 senesinin sonlarında Murat Ongun beni tamamen köşeye sıkıştırmak ve elimde bulunan metrolardaki reklam alanlarını devretmeye zorlanmam amacıyla Kağan Sürmegöz'e talimat vererek şirketim Panofect'e toplamda 47 milyon TL ecrimisil bedeli kestirerek borçlandırdı. Fakat ben tüm bu baskı ve zorlamalara rağmen bu reklam alanlarını devretmedim ve şu an da bu reklam alanlarını işletmeye devam ediyorum. 16 Mayıs 2025’te vermiş olduğum ifademde zaten gayri resmi para alışverişinden bahsetmiştim. Bu ifademde de eksik kalan hususları tamamladığımı düşünüyorum. Yine soruşturma dosyasına ilişkin hatırladığım bir şey olduğu takdirde savcılığınıza ifade vermeye her zaman hazırım.” dedi.