İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğünün koordinesinde dün gerçekleştirilen uygulama, iki aşamalı olarak yapıldı.

İlk aşamada saat 20.00-22.00 arasında 215 noktada 1403 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.

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İkinci aşamada ise saat 22.00-23.59 arasında 1315 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetimler yapıldı.

Uygulama kapsamında 357 bin 882 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması gerçekleştirildi. Aralarında farklı suçlardan aranan 443 zanlının da bulunduğu 862 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 20 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 5 kurusıkı tabanca, 15 fişek, 1643 gram uyuşturucu, 1026 sentetik ecza ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 200 lira ile 10 avro ele geçirildi.

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Ekiplerce 336 umuma açık iş yeri denetlenirken, 7 iş yerine idari yaptırım uygulandı.

Trafik denetimlerinde ise 41 bin 240 araç ve 2 bin 774 motosiklet kontrol edildi. 2 bin 396 araç ve motosikletle 10 sürücüye işlem uygulandı, 5 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde toplam 1 milyon 444 bin 356 lira trafik cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kent genelinde kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerin kararlılıkla süreceğini bildirdi.