Galatasaray Kulübü, Brezilyalı futbolcu Marcao'ya 150 bin euro para cezası verildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Marcos de Nascimento Teixeira´ya GZT Giresunspor-Galatasaray A.Ş. maçında yaptığı disiplin cezası gereken hareketleri nedeniyle, Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu'nca alınan kararla 150.000 Euro tutarında para cezası verilmiştir" denildi.