Molde galibiyetiyle Sergio Ramos kapısı aralandı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'unda Molde'yi 3-2 mağlup ederken bu galibiyetle sadece tur değil, Sergio Ramos kapısını da araladı
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde'yi deplasmanda yenen Galatasaray'da transfer hareketliliği de sürüyor.
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Stoper ve 8 numara bölgesine takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılarda Sergio Ramos konusunda da önemli gelişmeler yaşanıyor.
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PSG ile olan sözleşmesi sona eren ve çalışmalarına bireysel olarak devam eden İspanyol savunmacı, Galatasaray'ın Molde eşleşmesini yakından takip ediyor.
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Altyapısından yetiştiği Sevilla ile de yaz başında görüşen Ramos'un istediği rakamlar, Endülüs ekibi tarafından yüksek bulundu.
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Galatasaray da Sergio Ramos'a teklifini yaparken taraflar arasında maddi açıdan henüz bir uzlaşma sağlanamadı.
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Diğer yandan Meksika'dan da istediği ölçekte teklif alamayan Sergio Ramos'un, Şampiyonlar Ligi'nde forma giymeye sıcak bakması, Galatasaray'ı bu transferde bir adım öne geçirdi.
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Habertürk'ten Çağatay Çelik'in haberine göre sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması durumunda Ramos ile masaya oturulacak ve 'pazarlıklar' kızışacak.
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İki yıllık bir sözleşme karşılığında toplamda 15 milyon Euro'luk talebi bulunan İspanyol savunmacının, Şampiyonlar Ligi faktörünün devreye girmesinin ardından aşağı düşebileceği ve iki taraf arasında uzlaşma sağlanabileceği öğrenildi.
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Galatasaray'ın da Ramos'a yıllık 5 milyon Euro'luk bir ücret önerdiği, bu rakamın yanına bonuslar koyabilmek için sponsorlar aradığı belirtildi.
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Yıllarca top koşturduğu Real Madrid'den 2021-22'de ayrılan 37 yaşındaki savunmacı, PSG'deki ilk sezonunun bir kısmını sakatlık nedeniyle kaçırsa da geçen sezon ilk 11'in değişilmezi olmuştu.
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Ligde 33, toplamda ise 45 maça çıkan Sergio Ramos, bir süredir bireysel antrenörü eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.
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Altyapısında yetiştiği Sevilla'dan 2005 yazında Real Madrid'e transfer olan Ramos, eflatun-beyazlı formayla 5 lig, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 4 İspanya Süper Kupası, 2 İspanya Kral Kupası, 3 UEFA Süper Kupası ve 4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu kazandı.
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Ramos, 180 maça çıktığı İspanya Milli Takımı'nda ise 2010'da dünya, 2008 ve 2012'de Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.