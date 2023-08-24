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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Molde galibiyetiyle Sergio Ramos kapısı aralandı - Galatasaray Haberleri

        Molde galibiyetiyle Sergio Ramos kapısı aralandı

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'unda Molde'yi 3-2 mağlup ederken bu galibiyetle sadece tur değil, Sergio Ramos kapısını da araladı

        Çağatay Çelik
        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 24.08.2023 - 11:07 Güncelleme: 24.08.2023 - 11:07
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          UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde'yi deplasmanda yenen Galatasaray'da transfer hareketliliği de sürüyor.

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          Stoper ve 8 numara bölgesine takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılarda Sergio Ramos konusunda da önemli gelişmeler yaşanıyor.

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          PSG ile olan sözleşmesi sona eren ve çalışmalarına bireysel olarak devam eden İspanyol savunmacı, Galatasaray'ın Molde eşleşmesini yakından takip ediyor.

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          Altyapısından yetiştiği Sevilla ile de yaz başında görüşen Ramos'un istediği rakamlar, Endülüs ekibi tarafından yüksek bulundu.

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          Galatasaray da Sergio Ramos'a teklifini yaparken taraflar arasında maddi açıdan henüz bir uzlaşma sağlanamadı.

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          Diğer yandan Meksika'dan da istediği ölçekte teklif alamayan Sergio Ramos'un, Şampiyonlar Ligi'nde forma giymeye sıcak bakması, Galatasaray'ı bu transferde bir adım öne geçirdi.

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          Habertürk'ten Çağatay Çelik'in haberine göre sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması durumunda Ramos ile masaya oturulacak ve 'pazarlıklar' kızışacak.

        • 8

          İki yıllık bir sözleşme karşılığında toplamda 15 milyon Euro'luk talebi bulunan İspanyol savunmacının, Şampiyonlar Ligi faktörünün devreye girmesinin ardından aşağı düşebileceği ve iki taraf arasında uzlaşma sağlanabileceği öğrenildi.

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          Galatasaray'ın da Ramos'a yıllık 5 milyon Euro'luk bir ücret önerdiği, bu rakamın yanına bonuslar koyabilmek için sponsorlar aradığı belirtildi.

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          Yıllarca top koşturduğu Real Madrid'den 2021-22'de ayrılan 37 yaşındaki savunmacı, PSG'deki ilk sezonunun bir kısmını sakatlık nedeniyle kaçırsa da geçen sezon ilk 11'in değişilmezi olmuştu.

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          Ligde 33, toplamda ise 45 maça çıkan Sergio Ramos, bir süredir bireysel antrenörü eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

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          Altyapısında yetiştiği Sevilla'dan 2005 yazında Real Madrid'e transfer olan Ramos, eflatun-beyazlı formayla 5 lig, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 4 İspanya Süper Kupası, 2 İspanya Kral Kupası, 3 UEFA Süper Kupası ve 4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu kazandı.

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          Ramos, 180 maça çıktığı İspanya Milli Takımı'nda ise 2010'da dünya, 2008 ve 2012'de Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

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