Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarını değerlendirmek ve muhtemel yansımalarını ele almak üzere bir araya geldi.

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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Güler, Gürak ve Kalın, Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Kaynaklar, toplantının saat 14.30'da başladığını, toplantıda İsrail'in İran'a yönelik hava saldırısıyla başlayan süreç ve muhtemel yansımalarının ele alındığını bildirdi.

14.30'da başlayan zirvenin 18.30 civarında bittiği aktarıldı.

BAKAN FİDAN'DAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, X hesabı üzerinden zirveye ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Fidan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, Millî Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Sayın Metin Gürak, MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın ve diğer yetkililerimiz ile bir araya gelerek İsrail’in İran’a yönelik hava saldırısıyla başlayan süreci ve muhtemel yansımalarını değerlendirdik.

Sayın Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren gelişmeleri yakından takip etmekte ve bilgilendirilmektedir. İlgili kurumlarımız Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, ülkemizi ilgilendiren olası senaryolara göre gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Gelişmelerin başından bu yana İran, Irak, Ürdün ve ABD gibi pek çok ülkeyle yakın temas halindeyiz. Gazze’de insanlık dramına yol açan, Lübnan’ı istikrarsızlığa sürükleyen, Suriye’yi işgale yönelen ve bugün de İran’ı hedef alan İsrail’in, bölgeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik stratejisinden bir an evvel vazgeçmesi gerekmektedir. Bölgemizde giderek artan gerginliğin, dikkatleri Gazze’de yaşanan soykırımdan başka yöne çekmesine izin vermemeliyiz. ABD Başkanı Sayın Trump’ın nükleer müzakerelere ilişkin başlattığı sürecin ilerletilmesi, nükleer anlaşmazlığın yol açtığı ihtilafın çözülmesi için tek yöntemdir. Diplomasi, savaşın tek alternatifidir. İsrail’in İran’a yönelik saldırısı akabinde ilgili tüm kurumlarımızla yaşanan gelişmeleri bütün boyutlarıyla ele aldık, gerekli değerlendirmeleri yaptık. Bu süreçte kurumlarımız kendi muhataplarıyla yakın temas içerisinde gelişmeleri takip etmektedir.

Ülkemiz, bölgemizde yaşanan güvenlik riskleri karşısında gerekli tedbirleri en üst düzeyde almıştır." ⁠⁠İsrail’in İran'daki birçok kenti hedef alan saldırıları İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti. REKLAM Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti. Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti. İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemişti. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu saldırılara 200'den fazla savaş uçağının katıldığını açıklarken insansız hava araçlarının da kullanıldığı kaydedilmişti.