İddianamede, şunlar kaydedildi: "Şüphelinin bilirkişi heyeti raporları doğrultusunda binanın projesinde ve inşasında kusuru bulunduğu tespit edilmiştir. Binanın beton sınıfının projede ve yönetmelikte belirtilen sınırın önemli derecede altında olması, binada kullanılan donatıların çekme testleri sonucunda yönetmenlikle belirtilen sınırın önemli derecede altında olması, binada kullanılan donatıların çekme testleri sonucunda yönetmenlikte belirtilen kalite ve standartları sağlamaması, binanın kil ve suya doygun bir zeminde bulunmasına rağmen ne projede ne de uygulamada drenaj sistemi yapılmaması, yönetmelikte olmasına rağmen projede kiriş ve kolon bilgilerinde etriye sıkıştırılma bölgesinin bulanmaması gibi kusurların binanın yıkılmasına doğrudan etki edebilecek kusurlar olduğu görülmektedir. Ülkemizin deprem kuşağında yer alması ve ülkemizde meydana gelen birçok ölümlü deprem felaketi olmasına rağmen binanın mevzuatta yer alan hükümlere açıkça aykırı inşa edildiği tespit edilmiştir. Şüphelinin bilinçli taksirle hareket ettiğinin kabulü gerekmektedir."