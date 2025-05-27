Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün Rus lider Putin'le görüşmesinin ardından bugün Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la görüşme gerçekleştirdi.

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İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Lavrov ile görüşmemiz olumlu geçti. İkili ilişkiler ve bölgesel konuları detaylı şekilde ele aldık. Görüşmemizde Rusya-Ukrayna Savaşı önemli bir yer tuttu. Biz görüşmelere ev sahipliği yapmaya devam edeceğimizi ilettik. Ev sahipliği barış için görevdir.

Suriye konusunda ABD ve AB'nin aldığı kararlar, yaptırımların hafifletilmesi değerlidir.

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Gazze meselesini de ele aldık. Oradaki soykırımın bir an önce durması gerekmekte. Aksi takdirde İsrail'i de içine alacak büyük bir kaosun önüne kimse geçemez. Bu kadar gözyaşı neticesiz kalmaz. Buna dur demek gerekiyor.

Güney Kafkasya'da da barışı destekliyoruz. Azerbaycan'ın attığı adımları takdir ediyoruz.

Dün Putin'le yaptığımız görüşmede Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmelerin netice kazanmasını umduğumuzu ilettik. Bu konuda her türlü katkıya hazırız. Şu anda birinci aşamada esir takası tamamlandı. Memnuniyet duyuyoruz.

Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşasıyla ilgili de görüşmelerde bulunduk. Rus tarafının ne kadar hassas olduğunu, Putin'in ne kadar ayrıntılı süreci takip ettiğini gördük. Doğalgazın büyük çoğunluğunu da Rusya'dan alıyoruz. Bunu devam ettirmek istediğimizi görüştük." "Biz sadece askeri tesisleri vuruyoruz" Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da, "Türkiye'yle Filistin konusunda ortak görüşe sahibiz. Gazze ve Batı Şeria’da olanlar kabul edilemez" dedi. Lavrov'un açıklamaları şöyle: "Rusya topraklarına Ukrayna tarafının 9 Mayıs ateşkesi sırasında saldırıları devam ediyordu Rus topraklarına. Daha önce de enerji tesislerine saldırı olmayacağı kapsamında bir ateşkes ilan edilmişti. Ancak Ukrayna enerji ve sivil tesisleri, kreşleri, okulları hedef alan saldırılarını sürdürdü. Batı eliti bunları görmüyor. Sivillere saldırıları görmüyor. Biz sadece ve sadece askeri tesislere darbe vuruyoruz. Biden yönetimine kıyasla ABD tarafıyla iyi bir süreç içindeyiz. Bizim başmüzakerecimizin değişmesini mi istiyor ABD? O zaman dedikoduya gerek yok, bize iletebilirler. Başmüzakerecimizi Putin atıyor.

Avrupa'nın müzakere sürecini baltalama denemelerini ben de görüyorum. Avrupa'da endişe hali var. Bu savaşı devam ettirecekleri gücü olmadıklarının farkındalar. İstanbul'daki misafirperverlik bence gayet iyi. İkinci tur için de İstanbul'da buluşulabilir. Trump sonuç odaklı bir adam. Avrupa'nın barışı baltalama çabalarını bitirmesi lazım. Biz Suriye'ye yaptırım uygulanmasına zaten karşıydık. Şara yönetime geldikten sonra yaptırımların kaldırılması gerektiğini yine söyledik. Biz Afganistan'a da yaptırımların kalkmasını istiyoruz."