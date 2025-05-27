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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya temasları sürüyor | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya temasları sürüyor

        Dışişleri Bakanı Fidan'ın Rusya temasları sürüyor. Dün akşam Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşen Bakan Fidan, bugün Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya geldi. İki bakan ortak açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, "Türkiye-Rusya ilişkileri liderlerimiz çizdiği yolda sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Rusya'nın Ukrayna ile doğrudan görüşmeler için İstanbul'u tercih etmesi çok önemliydi" dedi. Lavrov, "Putin'in de dün dediği gibi Türkiye'nin yeniden Ukrayna tarafıyla doğrudan müzakere imkanlarını sağlamasına değer veriyoruz" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 10:31 Güncelleme: 27.05.2025 - 12:48
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        Bakan Fidan Rusya'da
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya temasları ikinci gününde devam ediyor. Bakan Fidan, Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

        Başkent Moskova'daki buluşmada Lavrov ile Fidan, görüşmenin basına açık kısmında konuştu.

        Bakan Fidan, yeniden Moskova’da bulunmaktan ve verimli programdan dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek "Dün (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin tarafından kabul edildim ve kendisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en içten selam ve iyi dileklerini, önemli mesajlarını iletme imkanım oldu." dedi.

        Türkiye-Rusya ilişkilerine değinen Fidan, şunları kaydetti:

        "İlişkilerimiz, liderlerimizin çizdiği yolda son derece sağlıklı bir şekilde hedeflerine ulaşarak ilerlemekte. Gündemin çok hızlı değiştiği coğrafyamızda Türkiye ile Rusya arasındaki köklü ilişkiler, bölgemizde istikrar ve güvenliğin sağlanmasında önemli rol oynamakta. Rusya’nın Ukrayna ile doğrudan müzakereler için İstanbul’u tercih etmesi, ülkelerimizin istikrar tesisine dönük ortak anlayışın tezahürüdür."

        Hakan Fidan, Lavrov ile görüşmesinde iki ülke arasındaki çok boyutlu ilişkilerin tüm başlıklarına değinerek enerji, ekonomi ve başta Orta Doğu ile Afrika olmak üzere, bölgesel konuları ele alacaklarını söyledi.

        "TİCARET VE YATIRIM ALANINDAKİ İŞBİRLİĞİMİZ GELİŞİYOR"

        Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da Fidan başkanlığındaki heyeti Moskova'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

        Rusya ile Türkiye arasındaki yoğun ve kapsamlı gündemin Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belirlendiğinin altını çizen Lavrov, Fidan'ın dün Putin tarafından kabul edildiğine dikkati çekerek şöyle konuştu:

        "Ortaklığımızın derinleştirilmesine yönelik karşılıklı iş ve sonuç odaklı yaklaşım, dünkü görüşmede teyit edildi. İkili işbirliği konusunda çok sayıda önemli planlarımız var. Ele alınan konularla, dışarıdan gelen yasa dışı engelleri kaldırmayı hedefliyoruz. Ticaret ve yatırım alanındaki işbirliğimiz gelişiyor ve gelişmeye devam edecek."

        Lavrov, Fidan ile iki liderin ortaya koyduğu hedeflerin hayata geçirilmesi ile ilgili konuları ele alacaklarını belirterek "Rusya ve Türkiye, Kuzey Afrika ve Orta Doğu dahil birçok bölgede durumun iyileştirilmesine yönelik uluslararası girişimlerde yer alıyor. Putin'in de dün dediği gibi Türkiye'nin yeniden Ukrayna tarafıyla doğrudan müzakere imkanlarını sağlamasına değer veriyoruz." ifadelerini kullandı.

        BAKAN FİDAN PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

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        Görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı sona erdirmek amacıyla son dönemde yapılan girişimlerin yanı sıra 16 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerin ardından yaşanan gelişmeler ele alındı.

        Görüşmede, ekonomi ve enerji alanındaki ikili konular hakkında da fikir alışverişi yapıldı.

        RUS HEYETİNE BAŞKANLIK YAPAN İSİM İLE BİR ARAYA GELDİ

        Bakan Fidan ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri ve İstanbul’daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy'i ile de Moskova'da bir araya geldi.

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