Ayşe Tokyaz cinayetinde müfettiş görevlendirildi
İçişleri Bakanlığı, "Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili bir Mülkiye Müfettişi ve bir Polis Müfettişi görevlendirilmiştir." açıklamasında bulundu
Giriş: 17.07.2025 - 13:52 Güncelleme: 17.07.2025 - 13:56
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili bir Mülkiye Müfettişi ve bir Polis Müfettişi görevlendirilmiştir." denildi.
Açıklamada, "Ayşe Tokyaz’a Allah’tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyoruz. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadeleri yer aldı.
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