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        AKOM sıcak hava dalgası nedeniyle İstanbulluları uyardı

        Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), Basra kökenli sıcak hava dalgasının yarından itibaren başta İstanbul olmak üzere yurdun büyük bölümünde etkili olmasının beklendiğini bildirerek; yaşlılar, çocuklar, hamileler ile astım ve kalp yetmezliği gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerin doğrudan güneş altında bulunmamalarını tavsiye etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 13:21 Güncelleme: 24.06.2025 - 13:21
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        AKOM sıcak hava dalgası uyarısı!
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), kenti etkilemesi beklenen Basra kökenli sıcak hava dalgası nedeniyle kent genelinde sıcaklıkların yarından itibaren cumaya kadar 34-37 derecelere çıkabileceğini bildirdi.

        AKOM'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin güney ve doğu bölgelerinde etkili Basra kökenli sıcak hava dalgasının yarından itibaren başta İstanbul olmak üzere yurdun büyük bölümünde etkili olmasının beklendiği belirtildi.

        Cumaya kadar sürmesi öngörülen sıcak hava dalgası nedeniyle kent genelinde sıcaklıkların 34-37 derece aralığına kadar yükseleceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yüksek sıcaklık, düşük bağıl nem ve kuvvetli kuzeyli rüzgarların etkili olacağı çarşamba, perşembe ve cuma günlerinin orman yangınları açısından yüksek risk taşıdığı değerlendiriliyor. Bu nedenle vatandaşların yangınlara karşı son derece dikkatli ve duyarlı olması önem taşıyor. Ayrıca, tehlikeli sıcaklıkların etkili olacağı bu günlerde, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasının güneş çarpması açısından en riskli zaman dilimi olduğu vurgulanıyor. Özellikle bağıl nemin nispeten yüksek olduğu deniz sahilleri gibi bölgelerde başta yaşlılar, çocuklar, hamileler ile astım ve kalp yetmezliği gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerin doğrudan güneş altında bulunmamaları tavsiye ediliyor."

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