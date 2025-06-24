Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 17 ilde suç örgütü operasyonu: 67 gözaltı

        17 ilde suç örgütü operasyonu: 67 gözaltı

        Bursa merkezli 17 ilde organize suç örgütüne yönelik düzenlediğimiz operasyonda elebaşının da içerisinde bulunduğu 67 şüpheliyi yakaladık. Şüphelilerden ️38'i tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 08:21 Güncelleme: 24.06.2025 - 08:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        17 ilde suç örgütü operasyonu: 67 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli 17 ilde hesaplarında 90 milyar TL işlem hacmi bulunan elebaşılığını A.A.O.’nun yaptığı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; elebaşının da içerisinde bulunduğu 67 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa merkezli 17 ilde hesaplarında 90 milyar TL işlem hacmi bulunan elebaşılığını A.A.O.’nun yaptığı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; elebaşının da içerisinde bulunduğu 67 şüphelinin yakalandığını belirterek şüphelilerden; 38’inin tutuklandığını, 28’i hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerinin işlemlerinin ise devam ettiğini kaydetti.

        Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:

        "Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde; Bursa İl Jandarma Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; Bursa merkezli İstanbul, Adana, Mersin, Hatay, Antalya, Muğla, İzmir, Aydın, Manisa, Kütahya, Kocaeli, Edirne, Ankara, Kayseri, Van ve Malatya’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; vatandaşlarımızı çeşitli yöntemlerle dolandırdıkları, elde edilen suç gelirinin şirinleme yöntemiyle (suç gelirlerinin dikkat çekmemek için küçük parçalarla finans sistemine sokulması) izini kaybettirmeye çalıştıkları, suç gelirinin aklanması için kripto varlık hesaplarında çoklu transfer zincirleri oluşturarak uluslararası para aklama yöntemlerini kullandıkları, örgüt elebaşı ve yöneticilerinin, çalışanları üzerine yurt dışı ve yurt içinde açmış oldukları paravan şirketler vasıtası ile suçtan elde edilen gelirleri aklamaya çalıştıkları tespit edildi.

        Yakalanan şüphelilerin; 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı."

        MASAK raporlarına istinaden şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 90 milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildiğini vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Operasyonlar sonucu; 15 adet soğuk cüzdan, 4 adet ruhsatsız tabanca, yaklaşık 100 milyon TL olan 52 adet lüks kol saati ile 42 Milyon TL değerinde çok sayıda değerli altın ve ziynet eşyası ile çok sayıda kaşe, değerli belge, doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması' suçu kapsamında şüpheli ve şirketlere ait; 2 bin 125 adet banka hesabı, 105 adet kripto varlık hesabı, 68 adet taşınmaz mal varlığı ve 32 adet araca el konuldu" bilgilerini verdi.

        Yerlikaya şöyle devam etti:

        "Valilerimizi, operasyonları koordine eden Bursa Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren İl jandarma komutanlarımız, kahraman jandarmamız ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum.

        Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemizin her aşamasında, suçluların yakalanması ve adalete teslim edilmesi için operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        THY'den İran-ABD saldırıları önlemi!
        THY'den İran-ABD saldırıları önlemi!
        Hürmüz Boğazı neden önemli?
        Hürmüz Boğazı neden önemli?
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        İlk kez anlattı
        İlk kez anlattı
        Motorine indirim geldi
        Motorine indirim geldi
        Türkiye’de kamu çalışanları fazla mı?
        Türkiye’de kamu çalışanları fazla mı?
        Flaş transfer önerisi: Mehdi Taremi
        Flaş transfer önerisi: Mehdi Taremi
        Mısırlıların göz makyajında 'sağlık' detayı
        Mısırlıların göz makyajında 'sağlık' detayı
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Evlilik teklifinde bulundu
        Evlilik teklifinde bulundu
        Kan donduran olay! 2 aylık bebek cesedi dondurucuda bulundu
        Kan donduran olay! 2 aylık bebek cesedi dondurucuda bulundu
        PFDK başkanı istifa etti!
        PFDK başkanı istifa etti!
        Batman'da bilirkişi heyeti kaza yaptı! 5 can kaybı var!
        Batman'da bilirkişi heyeti kaza yaptı! 5 can kaybı var!
        Habertürk Anasayfa