Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam ŞOK aktüel ürünler kataloğu 12- 18 Haziran: Crocs terlikler indirimde! Bu hafta ŞOK kataloğunda neler var?

        ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Crocs terlikler indirimde! Bu hafta ŞOK kataloğunda neler var?

        ŞOK 12 Haziran Çarşamba gününden itibaren indirimli ürünler kataloğunu duyurdu. Bugünden itibaren başlayan indirimli ürünlerde crocs terlikler, klima, vantilatör, kozmetik malzemeler, oyuncaklar yer alıyor. Valiz bakan vatandaşlar için astar kumaşlı valiz 699 TL'den satışta. Peki ŞOK aktüel ürünler kataloğunda başka neler var? İşte ŞOK indirimli tam liste

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2024 - 09:45 Güncelleme: 12.06.2024 - 09:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta pek çok ürün indirimli olacak. Akülü araba, çocuk bisikleti, klima çeşitleri, dekoratif mobilya ürünleri, crocs marka terlik indirimli fiyatlarla satılacak. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli liste

        • 2

          ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI

          Sinbo Vantilatör 599 TL
          Petrix Sensörlü Bahçe Lambası 499 TL

        • 3


          Petrix Solar Mum Efektli Bambu Bahçe Lambası 199 TL
          Petrix Solar Mum Efektli Bahçe Lambası 139 TL
          Petrix Solar Mum Efektli Meşale 149 TL
          Petrix Solar Bahçe Lambası 99,95 TL
          Petrix Solar Firefly Led Bahçe Aydınlatma 159 TL
          Petrix Mor Işık Sinek Öldürücü 169 TL
          Petrix Metal Usb Fan 109 TL

        • 4

          Lucca Ekmeklik 99,95 TL
          Metal Narenciye Sııkacağı 99,95 TL
          Junin Mutfak Lavabo Temizlik Seti 129 TL

        • 5

          Ahşap 4 Katlı Çok Amaçlı Raf 129 TL
          Katlanır Ahşap Bistro Set 1.999 TL
          Sandalye Minderi 40x40 cm 44,95 TL
          Arkalıklı Sandalye Minderi 79,95 TL

        • 6
        • 7
        • 8
        • 9
        • 10
        • 11
        • 12
        • 13
        • 14
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Lale'nin canını almıştı! Cani kocaya yetmemiş!
        Lale'nin canını almıştı! Cani kocaya yetmemiş!
        Apple'da yapay zeka rekoru
        Apple'da yapay zeka rekoru
        TIR şoförlerinin öldüren kavgası!
        TIR şoförlerinin öldüren kavgası!
        Brad Friedel'ın ilk hedefi 5 isim!
        Brad Friedel'ın ilk hedefi 5 isim!
        Fuji Dağı manzarasını engelleyen bina yıkılacak
        Fuji Dağı manzarasını engelleyen bina yıkılacak
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        Anne ve baba araçta bırakmıştı! İkizler kurtarıldı
        Anne ve baba araçta bırakmıştı! İkizler kurtarıldı
        "Eskiden yakın arkadaştık"
        "Eskiden yakın arkadaştık"
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        Yüksek sıcaklıklar etkili olacak
        Yüksek sıcaklıklar etkili olacak
        Bu detoks suyu tarifleri metabolizmanızı hızlandıracak!
        Bu detoks suyu tarifleri metabolizmanızı hızlandıracak!
        Biri harcar biri bakar
        Biri harcar biri bakar
        Balayı yerine ödül töreni
        Balayı yerine ödül töreni
        Kısa çalışma ödeneğine haciz
        Kısa çalışma ödeneğine haciz
        Saldırıya uğrayan başbakan ilk kez konuştu
        Saldırıya uğrayan başbakan ilk kez konuştu
        Kral Charles'ın portresine saldırı
        Kral Charles'ın portresine saldırı
        Macron istifa edecek mi?
        Macron istifa edecek mi?
        "Galatasaray'a küsmek yanlış"
        "Galatasaray'a küsmek yanlış"
        Dijital bankanın farkı ne?
        Dijital bankanın farkı ne?
        Galatasaray'da hedef ManU'nun yıldızı
        Galatasaray'da hedef ManU'nun yıldızı
        Habertürk Anasayfa