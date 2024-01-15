Sır perdesi aralanıyor: En mutlu ülkelerdeki insanların hayatlarında uyguladığı kurallar

BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı'nın 2019 Dünya Mutluluk Raporu'nda Finlandiya, dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. Diğer Kuzey Avrupa ülkeleri de Finlandiya’yı takip eden bir sıralamaya sahipti. Bu nedenle İskandinavların, mutluluk hakkında birçok şey bildiği düşünülüyor. Peki, mutlu olmak için ne yapıyorlar? İşte, detaylar...