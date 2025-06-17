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        Haberler Magazin Sinem Kobal'dan eşi Kenan İmirzalıoğlu'na: İyi ki doğdun sevgilim

        Sinem Kobal: İyi ki doğdun sevgilim

        Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun 50'nci yaşını paylaştığı fotoğraflarla kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 12:44 Güncelleme: 17.06.2025 - 12:44
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        "İyi ki doğdun sevgilim"
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        Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu 2016'da evlenmişti. Çiftin, 2020'de Lalin ve 2022'de de Leyla adını verdikleri kız çocukları dünyaya gelmişti.

        Sinem Kobal, 50'nci yaşına giren eşinin doğum günü için bir paylaşımda bulundu. Kobal, Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte yer aldıkları fotoğrafları; "İyi ki doğdun sevgilim" mesajıyla yayımladı.

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