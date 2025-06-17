Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu 2016'da evlenmişti. Çiftin, 2020'de Lalin ve 2022'de de Leyla adını verdikleri kız çocukları dünyaya gelmişti.

REKLAM advertisement1 Sinem Kobal, 50'nci yaşına giren eşinin doğum günü için bir paylaşımda bulundu. Kobal, Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte yer aldıkları fotoğrafları; "İyi ki doğdun sevgilim" mesajıyla yayımladı. "Sürprizli aile albümü" Haberi Görüntüle "Aile albümü" Haberi Görüntüle