Simay Barlas'a, Riyad'da yoğun ilgi
Simay Barlas, yeni reklam anlaşması için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti. Barlas, Riyad'da sevenlerinin gösterdiği yoğun ilgiyi sosyal medya hesabından paylaştı
- 1
'Hayat Bazen Tatlıdır', 'Zalim İstanbul' ve 'Yabani' gibi yapımlarla tanınan 24 yaşındaki oyuncu Simay Barlas, bir markanın Riyad'da düzenlediği etkinliğe katıldı.
- 2
Simay Barlas, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştığı anlaara dair sosyal medya hesabından bir fotoğraf yayımladı.
- 3
Simay Barlas, markanın düzenlediği etkinliğe; beyaz bir tişört ve siyah bir pantolon giyerek katılmayı tercih etti.
Fotoğraflar: Instagram
-