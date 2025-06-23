Silahlı saldırıdan kaçış! Şiddet mağduru kadın ile taksicinin zor anları!

Bursa'da öldürülme korkusuyla kaçıp taksiye binen boşanma aşamasındaki eşi Meltem Eken (55) ile şoförü silahla yaralayan Kadri Eken (62) hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

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DHA'nın haberine göre taksideki korku dolu anların görüntüleri ortaya çıkarken, Meltem Eken, "Hapisten çıkar çıkmaz öldürecek. Lütfen yardım edin" dedi.

TAKSİYİ TAKİP EDİP ATEŞ AÇTI

Olay, geçen yılın haziran ayında Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Kadri Eken, yolda beklediği boşanma davası süren ayrı yaşadığı eşi Meltem Eken ile tartıştı. Meltem Eken, tartışma sonrası 'öldürülme' korkusuyla kaçıp, yoldan geçen taksiye binerek şoförden kendisini polis merkezine götürmesini istedi.

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Bu sırada Kadri Eken, eşinin peşinden koşarak gidip, elinde taşıdığı poşetten çıkardığı tabancayla ateş etti. Silahı görünce çantasıyla kendisini korumaya çalışan Meltem Eken ile taksi şoförü, sağ kollarına isabet eden kurşunla yaralandı. Meltem Eken ile taksi şoförünün yaşadığı korku dolu anlar, araç kamerasına yansıdı.

O GÖRÜNTÜLER DAVA DOSYASINA GİRDİ

Olay sonrası tutuklanan Kadri Eken hakkında 'Tasarlayarak eşi kasten öldürmeye teşebbüs', 'Öldürmeye teşebbüs' ve 'Ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Takside yaşanan saldırının kamera görüntüleri de dava dosyasına girdi. Kadri Eken, Bursa 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada yaptığı savunmada, elindeki silahın yanlışlıkla ateş aldığını iddia ederek, "Sabah saat 10.00'da elektrik dairesine gidiyordum. Eşimin kaldığı, kayınvalidemin evinin önünde konuşmak için kendisini bekledim. Bana doğru gelince, 'bana 2 dakika ver, söyleyeceklerim var' dedim. O aniden çığlık atmaya başladı. Sonra da yoldan geçen taksiye bindi. Kendisi şoförün yanına oturdu. Sürücü bana küfredince silahı çektim. Meltem, taksinin açık olan kapısından bana tekme atınca silah ateş aldı" dedi.

REKLAM "KAFAMA NİŞAN ALDI, ÇANTA KORUDU" Kadri Eken'in tutuklu yargılanmasına devam edilirken, DHA'ya yaşadığı korku dolu anları anlatan ve boşanma davası hala süren Meltem Eken, "30 yıldır İngilizce öğretmeni olarak görev yapıyorum. Olay günü okuluma gitmek için saat 10.00 sıralarında evden çıktım. Tam karşıdan karşıya geçerken, elinde poşetiyle boşanma aşamasında olduğum eski eşim Kadri Eken karşıma çıktı. Bir elinde poşet vardı, panikledim. Haberlerde görüyoruz, eski eşler kadınları kenara çekip, '1 dakika konuşabilir miyiz' diyorlar ve rastgele kadınların her yerine ateş ediyorlar. Bir anda ben de onu görünce panikledim, kendimi yola doğru attım, bağırmaya başladım. Kimse bana yardım etmedi. Şans eseri ışıkların önünde taksi gördüm. O sırada eski eşim arkamdan koşmaya devam ediyordu. Ben çığlık çığlığa bağırdım, taksiye atladım. Ona yalvardım, 'beni öldürecek' dedim taksiciye. Eski eşim arkamdan yetişti. O esnada kafama doğru nişan aldı. Refleksle çantamı kafama kaldırdım. Beni öldüreceğini anladım. Çantadan dolayı kafama isabet etmedi, sağ bileğimden girdi. Benden çıkan kurşun, taksicinin sağ kolunun dirseğine geldi. Adamın, 'ben de vuruldum' dediğini duydum. Taksici bir anda oradan uzaklaştı. Kadri Eken arkamdan koşmaya devam ediyordu. Yarım kalan eylemini tamamlamak istedi" dedi.

"EVLİLİĞİM BOYUNCA BENİ VE AİLEMİ ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ" Eşinin sürekli kendisini tehdit ettiğini söyleyen 1 çocuk annesi Meltem Eken, "Evliliğim boyunca sürekli beni, ailemi, evladımı kesmekle, öldürmekle tehdit ediyordu. Yeşil bıçakla dolaşıyordu. Eve geldiğinde masaya koyardı. 'Evladımın başına bir şey gelir' diye sustum. Yaşadığım olayın etkisi hala devam ediyor. Tedavi görüyorum, ilaç kullanıyorum. Tek başıma okula, çarşıya gelemiyorum. Uykularım kaçtı. Sürekli beni öldürdüğünü görüyorum" diye konuştu. "TABUTUM KADINLARIN ELLERİNDE TAŞINACAK" Kurşun isabet eden elini hala kullanamadığını söyleyen ve öldürülme korkusu yaşadığını söyleyen Meltem Eken, "Eğer eylemini gerçekleştirseydi, bugün toprağın altında olacaktım. Biz kadınlar insanız, meslek sahibiyiz. Ben hem anneyim hem öğretmenim. Hayatım altüst oldu, elimi kullanamıyorum, çaydanlık kaldıramıyorum, abdest alırken elim dönmüyor, sırtımı kaşıyamıyorum. Kininin bana devam ettiğini biliyorum. Hapisten çıkar çıkmaz öldürecek. Tabutum kadınların ellerinde taşınacak. Lütfen yardım edin" dedi. "MÜVEKKLİLİME PUSU KURMUŞ" Meltem Eken’in avukatı Özgür Abatay ise sanığın olayı planladığına dikkat çekerek, yargılama aşamasında olay öncesinin de değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Abatay, "Sanık olay öncesi planlama yapıyor, karar alıyor ve bununla ilgili hazırlık eylemlerini gerçekleştiriyor. Müvekkilim işe gitmeden hemen önce karşı taraf pusu kuruyor. Ardından olay günü, poşette silahı hazır kurulu vaziyette müvekkilimi bekliyor. Yargıtay kıstasları şunu söyler; kişinin karar alması ve planlaması lazım. Sanık hepsini yapmış. Beline silahı özellikle almadı kolay çıkarmak için ve hazır silahı ateşledi. Biz adalet bekliyoruz. Kamuoyunun desteği ile yüksekten cezalandırılmasını istiyoruz. Her zamanki gibi takım elbise giyeyim, ağlayayım, tiyatro yapayım demiştir. Karşı taraf, her duruşmada çelişkili ifadeler vermektedir. Müvekkilimizin uğradığı saldırının neticesinin dikkate alınmasını ve indirim uygulanmamasını istiyoruz" diye konuştu.