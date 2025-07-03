HANGİ SİGARA GRUBUNA ZAM GELDİ?

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar JTİ sigara gruba zam yapıldığını duyurdu.

EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATI NE KADAR OLDU?

Yeni zamlı fiyat listesine göre JTİ grubun en pahalı sigarası 96 TL; en ucuzu ise 80 lira oldu.

Zamlı fiyatlar 4 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.